Toro嗨唱《雪天使》主題曲「女主角竟然坐在台下」 超凍齡美貌全場看傻

Energy《ALL IN 全面進擊》巡迴演唱10日在台北小巨蛋登場，五人這次除了分別準備SOLO舞台之外，牛奶跟坤達更是再度挑戰10米高的「牛轉乾坤」彈簧特技，牛奶這次加碼翻16圈風火輪，讓全場看得目瞪口呆。坤達同樣豁出去挑戰極限，在高空中完成多圈旋轉，坦言這是平常幾乎不可能嘗試的動作，為了舞台全力一搏，更在半空中倒立定格、秀出結實二頭肌，震撼全場！

阿弟跟書偉組成SOLO抒情舞台，接續演唱莫文蔚〈忽然之間〉、五月天〈憨人〉、辛曉琪〈領悟〉三首經典情歌。阿弟笑說：「這是我送給書偉的『禮物』（取自〈領悟〉的諧音），也是在『忽然之間』就獲得的幸福！」一句話巧妙呼應書偉即將成為新手爸爸的人生新階段，格外別具意義。

沒想到阿弟卻被虧當年生大女兒的時候，才叫忽然之間，坤達爆料「那時候我跟張書偉還在環球唱片辦公室，還吃著鳳梨酥，阿弟很慌張地走進來，我們問他怎麼了？他說我女兒生了」，團員虧以後雙胞胎女兒們出生後，他的地位將會比家裡的貓還低，書偉霸氣的說「我心甘情願」。

Toro 領著觀眾重溫經典偶像劇《雪天使》的感動時刻。這次除了演唱戲劇片頭曲〈暴風雪〉外，更驚喜加碼獻唱片尾曲〈忘了愛〉，喚起滿滿回憶。Toro 特別穿上與〈忘了愛〉MV 中相似的白色西裝登台，宛如從劇中走出；而《雪天使》女主角王宇婕也驚喜現身台下，與全場歌迷一同回到那寒冷卻溫柔的冬天，重溫屬於《雪天使》的青春記憶。Toro也不忘點名在台下的王宇婕，讓大家稱讚她凍齡有術，而除了Toro跟王宇婕合作過外，書偉跟阿弟也都跟她有在戲劇上的合作。

而在過程中，他們也點名幸運粉絲聊天，其中有一個粉絲麻辣提問Toro「什麼時候要結婚？」Toro笑說「一個國王可以三妻四妾」，沒想到粉絲秒大喊「那我跟你結婚，我去跟老公離婚」，讓台上五人大喊這樣真的招架不住。另外也有新加坡夫妻來台追星，但小孩因為開學沒帶來，媽媽在台下高喊「你們比較重要」，讓Energy直呼承受不起。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導