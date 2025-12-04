Toro寫饒舌驚喜、丁噹獲黃韻玲大讚 《Ho Ho Ho!》特輯唱出2025最溫暖耶誕

記者林政平報導／Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治近日驚喜推出公益聖誕單曲〈聖誕夜驚魂〉，重新演繹五月天 2004 年的奇幻經典，替歲末點亮溫馨序幕。這群歌手在歌裡化身聖誕老人，把「愛的奇蹟」送給仍相信愛的人。今年的《Ho Ho Ho!》聖誕特輯中，蕭秉治獻上全新創作〈恆星〉；丁噹帶來黃韻玲的〈沒有你的聖誕節〉與自身作品〈叮叮噹〉；白安以冷調電子重塑〈雪人〉；鼓鼓透過〈聖誕之吻〉拉近與聽者的距離；Energy則把經典〈Last Christmas〉注入全新流行能量。六首翻唱加上一首新作，陪伴大家度過不同以往的冬夜。

〈Last Christmas〉是全球最經典的失戀聖誕曲之一，Energy 五人以敬意重新改編這首神曲，用五人五色聲線注入現代流行氣息，並加入小巧思——Toro全新創作的饒舌段落，點出酸甜交錯的聖誕情緒，讓這首經典在今年冬天再次溫暖與孤單並行的心。

丁噹則以她特有的溫柔力量，重新詮釋黃韻玲 1989 年的華語聖誕經典〈沒有你的聖誕節〉，唱出冬季輕柔的遺憾。黃韻玲聽完後直呼：「好好聽，完全又是新的生命。」特輯中並加收丁噹專輯《日與夜，跟自己說晚安》裡的〈叮叮噹〉，歌名本身就帶著節慶氣氛，旋律更是明亮愉悅。

鼓鼓則選唱陶喆 2020 年在疫情期間創作、滿載思念的小品〈聖誕之吻〉。一直把陶喆視為偶像的他，在挑選聖誕歌時第一時間就想到了這首。今年他以熱力搖滾語彙重新詮釋，把爽朗與熱情推到滿點，把幸福感直接送進聽者心裡。白安則以她招牌的電子聲響打造全新版本〈雪人〉，改編自范曉萱 1995 年的經典作品。冷調節奏營造出更具畫面的冬夜氛圍，在她的聲音裡，冬天的思念彷彿雪光般輕盈透明。

