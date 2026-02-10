TORO消失多年真相曝「舊照合體菲董」爆神級彩蛋！網嚇傻：比GD還早一步

娛樂中心／綜合報導

男團ENERGY成員TORO在回歸後頻頻曝光。（圖／翻攝自IG @torocompany1002）

唱跳男團ENERGY近期合體回歸掀回憶殺成員TORO（郭葦昀）也隨團體活動再度活躍螢光幕前，不僅頻繁出席演出及節目，社群互動更明顯增加。就在粉絲沉浸於「青春回來了」感動之際，他無預警在社群instagram貼出一組10多年前的舊照，曝光自己曾在紐約「流浪一年」嘻哈尋根之旅。震撼的是，其中一組照片他居然與當今Louis Vuitton男裝創意總監、美國嘻哈天王「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）同框互動，網友嚇傻「根本是隱藏版傳奇！」

現任LV男裝總監美國饒舌天王菲董（Pharrell Williams）近日剛完成新一季服裝大秀。（圖／美聯社／達志影像）

TORO在IG曝光舊照，其中一張是他與年輕時的菲董合影。當年的菲董戴著綠色鴨舌帽與黑色外套，神情輕鬆自若手搭著TORO，而TORO則蓄著鬍子、頭戴拼色棒球帽，五官線條分明，站在菲董身旁露出自信神情，兩人肩並肩入鏡，畫面充滿濃濃街頭嘻哈氣息。

TORO早在10多年前，就在紐約與菲董交流互動，2人相當熱絡。（圖／翻攝自IG @torocompany1002）

另一張照片則在紅色燈光下拍攝，氛圍迷幻復古，TORO與菲董並肩站在牆前，彷彿置身紐約地下音樂場景，極具時代感。TORO寫道：「之前說要放一些十幾年前的照片，我先放一些在紐約嘻哈尋根之旅的好了。我那時候要去找Hip Hop的老祖宗，認識到一些世界神級音樂製作，比如 Pharrell Williams，還有一些跳舞大神，也去了一些發源地像是阿波羅戲院，過著街頭賣藝的生活，想想真有趣，就這樣子在那邊過了快一年。」

當年菲董早已是獲13座葛萊美獎的頂流天王，不過如今更跨足一個階段，接替已故總監Virgil Abloh掌管Louis Vuitton成為全球時尚標竿，對比現在的TORO，早已刮去當年鬍鬚，造型更顯俐落成熟，近年多以乾淨短髮、時尚穿搭亮相，從當年的街頭逐夢青年，現在不僅成熟看似相當凍齡。這段「消失的1年」也因此被重新解讀，並非虛度日子，而是自我深度淬鍊。

菲董被GD視為「唯一的偶像」。（圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn）

網友比對一下時間，TORO與菲董認識的時間點居然比「韓流天王」G-DRAGON權志龍還早，消息一出讓粉絲紛紛暴動留言：「這麼早就認識菲董...比GD還早耶！！」、「好棒的人生經歷」、「超珍貴的一組照片」、「這真的是我認識的toro哥嗎」、「原來你人生履歷這麼酷！」、「居然有跟菲董合照、超讚!」、「原來當年消失的那一年是在紐約過著這麼充實又挑戰的生活」連曾經同公司的賴薇如也讚喊：「牛～」，留言區瞬間炸鍋，也讓這段過往成為粉絲口中的「神級彩蛋」。

