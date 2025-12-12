在稍早舉辦的年度遊戲盛會「The Game Awards 2025」 (TGA 2025)頒獎典禮上，除了各項大獎得主揭曉，最讓亞洲玩家熱血沸騰的消息，莫過於前SEGA《人中之龍》系列總監名越稔洋 (Toshihiro Nagoshi) 終於打破四年沉默，正式公開離開SEGA之後的首款原創新作《龍之幫派》 (Gang of Dragon)。

名越稔洋睽違四年新作《龍之幫派》亮相！「地表最強大叔」馬東石化身極道痛扁惡徒

找來「地表最強大叔」馬東石助陣，拳拳到肉的硬派風格

預告片一出立刻引爆社群話題，因為這次擔綱主演的主角臉孔相當眼熟，正是韓國知名動作影星、被譽為「地表最強大叔」的馬東石 (Don Lee)。

在首度曝光的畫面中，馬東石飾演角色在昏暗的酒吧中與幫派份子爆發衝突。雖然目前尚未有實機遊玩畫面，但從過場動畫中那種拳拳到肉的打擊感，以及馬東石招牌硬漢形象，顯然與名越稔洋擅長的熱血硬派風格完美契合。

熟悉的歌舞伎町，揮之不去的「人龍」味

老玩家肯定會對預告片中的場景感到無比熟悉，包含畫面中閃過的新宿歌舞伎町一番街牌樓，以及整體的美術色調、運鏡手法，都充滿了濃厚的「名越流」色彩。這也讓不少玩家在直播聊天室驚呼：「這根本是馬東石版的《人中之龍》」。

名越稔洋於2021年離開任職30年的SEGA，並且於2022年在中國網易 (NetEase) 全資挹注下成立「名越工作室」 (Nagoshi Studio)，並且帶走包括佐藤大輔在內的多位《人中之龍》核心團隊成員，而這款《龍之幫派》正是工作室成立以來交出的第一張具體成績單。

分析觀點：巨星加持，意在國際市場

筆者認為，名越稔洋過去就非常擅長在遊戲中引用真人演員 (如《人中之龍6》的北野武、《審判之眼》的木村拓哉)，這次找來在《屍速列車》、《犯罪都市》及漫威電影中累積高人氣的馬東石，顯然是為了讓這款新作能迅速打開歐美與亞洲市場的知名度。

雖然題材與場景設定看似與《人中之龍》高度重疊，但在網易更充裕的資金支持下，名越能否在熟悉的「極道」題材中玩出新花樣，並且擺脫老東家的影子，將是這款作品最大的看點。

目前官方尚未公開《龍之幫派》的具體上市時程以及登陸平台，但以網易的全球發行策略推測，PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC平台應該都不會缺席。

