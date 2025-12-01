TOTO「極淨任務」登場！親子旅宿體驗邊玩邊學浴廁禮儀

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】年末旅遊旺季將至，親子旅宿市場再添新亮點。TOTO 以「世界廁所日」為契機，攜手高雄 H2O 水京棧國際酒店與新竹豐邑喜來登大飯店推出期間限定「極淨任務」，把五星級飯店打造成寓教於樂的冒險場域。活動期間與孩童一同入住，即可獲得限量《TOTO桑陪我上廁所》立體繪本一冊（數量有限，送完為止），孩子可透過尋寶任務學習良好如廁習慣，為旅程增添更多互動與成長意義。

入住合作飯店即可體驗極淨任務。(圖／業者提供)

入住時，櫃檯人員會提供「極淨任務包」，讓孩子在房內展開尋寶挑戰；房內亦擺放《TOTO桑陪我上廁所》繪本，透過淺白故事協助孩子建立良好衛浴習慣。

房間裡藏著一系列極淨小任務，孩子會透過任務包中的道具逐一探索、解開線索，讓整趟旅程像玩一場小小冒險。尋寶過程充滿驚喜，不僅能訓練觀察力，也能透過任務立牌上的小故事學習如廁相關的小知識，創造親子間更多交流與互動，為旅程留下深刻回憶。

完成所有任務後，孩子可將任務卡交回指定地點，就可以獲得象徵成就的「極淨任務榮譽證書」及 TOTO 精心準備的小禮物「TOTO桑鑰匙圈」。此外，活動期間於個人社群上傳榮譽證書至 TOTO 官方 Facebook指定貼文，還可抽價值 25,500 元的 WASHLET C2 溫水洗淨便座，讓舒適衛浴體驗從旅程延續到家中。

家長在旅途中也能自在享受五星飯店設施。高雄 H2O 水京棧與新竹豐邑喜來登皆配備完善的休閒空間，每間客房亦搭載 TOTO WASHLET，讓旅客能親身體驗 TOTO 在衛生、舒適與使用便利的講究與堅持。

透過住宿、閱讀與互動任務的結合，能讓孩童在自然情境中建立正確的衛浴觀念，使親子旅行兼具娛樂與教育意義。

TOTO x 限定飯店合作活動自 2025 年 11 月 19 日起至 12 月 31 日止，活動期間與孩童一同入住高雄 H2O 水京棧國際酒店或新竹豐邑喜來登大飯店，即可獲得《TOTO桑陪我上廁所》限量立體繪本；完成房間內的極淨任務可獲得榮譽證書與 TOTO桑鑰匙圈，並可參與 WASHLET 抽獎。家長們不妨把握年末假期，陪孩子一起挑戰極淨任務，體驗更具寓教效果的親子旅宿新方式。

更多活動資訊請見：https://reurl.cc/bN2AlX

* TOTO 台灣東陶股份有限公司、新竹豐邑喜來登大飯店與 H2O HOTEL 水京棧國際酒店保留修改及終止專案之權利，不另行通知並保有本專案之最終解釋權。

