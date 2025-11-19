TOYOTA六車系召回！12.3吋儀表恐黑屏 台灣啟動大規模返廠改正作業

（記者許皓庭／綜合報導）TOYOTA針對台灣市場啟動新一波召回改正作業。和泰汽車表示，旗下多款使用 12.3 吋全彩數位式儀表的車型，因控制程式設計不夠周延，可能造成電路板元件提前劣化，使儀表在啟動時不顯示車速、警示燈號等關鍵資訊。為避免影響行車安全，將針對六大車系通知車主返廠進行程式更新或儀表組件更換。

依照和泰汽車公告，此次召回涵蓋 Corolla Altis、Alphard、Camry、Corolla Sport、Crown 與 RAV4 等六款車型，涉及 2022 年至 2025 年間的部分生產批次。車主將自 2025 年 11 月 17 日起陸續收到掛號通知，依照車況安排進廠檢修。

圖／和泰汽車公告，此次召回涵蓋 Corolla Altis、Alphard、Camry、Corolla Sport、Crown 與 RAV4 等六款車型。（翻攝 TOYOTA 官網）

和泰指出，問題源於數位儀表的控制邏輯。儀表長時間運作後，電路板部分元件可能老化速度快於預期，導致啟動後螢幕呈現黑屏、無任何資訊顯示。由於儀表負責呈現車速、警告燈及多項行車提示，一旦無法正常顯示，駕駛可能在特定故障情況下錯過警示，提升事故風險。

為確保安全，和泰汽車決定透過召回方式進行改善。未來車輛將依檢查結果接受儀表控制程式更新，或更換成改良後的儀表組件。官方估計施工時間約 0.5 至 2.5 小時，實際仍依各服務廠安排為準。

此次召回涉及的車型及生產區間如下：

車型名稱 生產區間（需召回批次） Corolla Altis 2023/4/25 ～ 2024/11/29 Alphard 2023/2/27 ～ 2025/5/23 Camry 2024/3/25 ～ 2024/10/31 Corolla Sport 2022/5/19 ～ 2024/11/4 Crown 2022/9/15 ～ 2024/10/29 RAV4 2022/6/24 ～ 2024/11/29

和泰汽車提醒，若車主收到召回通知，建議盡速向授權經銷商預約處理，以避免儀表在行駛途中出現黑屏情形。車主若對召回內容有疑問，可聯繫 TOYOTA 顧客服務中心（0800-221-345）或就近服務廠詢問。

圖／車主若對召回內容有疑問，可聯繫 TOYOTA 顧客服務中心（0800-221-345）或就近服務廠詢問。（翻攝 TOYOTA 官網）

官方也強調，此次改正活動為預防性措施，目前尚未接獲相關事故通報，但為維護行車安全，仍將全面完成儀表程式或硬體改善，確保車輛運作維持在最佳狀態。

這項召回活動涵蓋多款台灣市場常見車型，包含家庭房車、旗艦 MPV、休旅車及新世代跨界車，影響層面廣泛。和泰表示，將持續以掛號方式通知車主，確保所有受影響車輛皆能完成檢修。

