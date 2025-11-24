TOYOTA夢想車創意繪畫賽 即起徵件

TOYOTA持續舉辦夢想車創意繪畫大賽，至今已來到第19屆，並且成為全球約百個地區15歲以下孩子共同參與的年度藝術活動。「2026 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽」（TOYOTA Dream Car Art Contest）即日起正式開放徵件！

今年特別邀請人氣親子插畫家Mia林孜育響應，攜手支持兒童藝術創作與想像力扎根。同時，完成報名即可獲得《TOYOTA夢想車雄獅12色蠟筆》（限前12,500名）。特別的是，本次首度推出「車主限定報名禮」：凡TOYOTA車主子女並完成報名者，即可獲得升級報名禮《TOYOTA QQ迴力車》（限前300名，迴力車如贈完將改贈以雄獅12色蠟筆）。此外，若全國賽金獎或銀獎獲獎者為「團體報名」，除獲獎者本人可獲得圖書禮券$1,000元及獎狀外，該團體亦可額外獲得圖書禮券$2,000元一份，鼓勵小小藝術家們邀同學好友一起參賽、創意加倍！

比賽依年齡共分為三組：A組(7歲(含)以下)、B組(8(含)-11(含)歲)、以及C組(12(含)-15(含)歲)。每年台灣各組的金獎得主將代表國家進軍日本參加世界大賽，若入選世界金獎，除了可獲得5,000美元獎學金外，其就讀學校也能獲得10,000美元教育補助。

去年的熱烈迴響下，全台共超過2.5萬件作品參賽，更首次由兩位台灣學童在世界大賽中雙雙獲得「最佳入圍獎」，各獲得3,000美元獎學金，為台灣創下難得佳績。TOYOTA期望透過此賽事，不斷激發孩子的無限想像力，創造更美好的未來移動生活。