Toyota本月優惠給到滿 送投影機、再給你80萬零利率

記者鍾釗榛／綜合報導

Toyota在台灣單一品牌市占率正式突破30%。（圖／Toyota提供）

台灣車市再寫新里程碑！TOYOTA總代理和泰汽車宣布，單一品牌市占率正式突破30%，創下近12年來新高成績，其中最大功臣正是國民神車COROLLA CROSS。靠著動感外型、實用空間與完整安全配備，一舉收服通勤族、小家庭與首購族的心，也讓TOYOTA連續5年穩坐全台銷售冠軍寶座。

COROLLA CROSS連續5年穩坐全台銷售冠軍寶座。（圖／Toyota提供）

五連霸不是喊假的

從2020年上市至今，COROLLA CROSS一路狂賣不手軟，精準命中台灣人最愛的休旅車需求。光是2025年全年登錄數就衝上44,813輛，不只刷新自身紀錄，也持續穩坐SUV級距銷售冠軍，堪稱國民休旅代表作，路上能見度高到不行。

廣告 廣告

COROLLA CROSS在2025年全年售出44,813輛。（圖／Toyota提供）

GR SPORT替銷量再加柴火

不只主打實用，TOYOTA也沒忘記熱血車迷的需求。2025年10月推出COROLLA CROSS GR SPORT車型，加入更運動化的外型設定，讓原本溫柔實用的國民休旅多了幾分跑格個性，也成功吸引年輕族群與性能控目光，替銷售動能再添一把火。

COROLLA CROSS GR SPORT車型。（圖／Toyota提供）

買車送投影機 直接把家變電影院

為了回饋消費者支持，本月入主COROLLA CROSS就送原價28,900元的SAMSUNG微型智慧投影機，0.8公斤輕巧好攜帶，走到哪投到哪，瞬間把客廳變成私人劇院，還有360度立體音效加持。此外購車最高可享80萬元零利率與5年14萬公里延長保固，入主門檻一次降到最低。

更多三立新聞網報導

Kia台北旗艦店舉辦「原廠精選中古車展」 1／11快去撿便宜

從PlayStation到電動車 SONY的副本開到現實世界

怎能不愛車／你或許不認識這輛老福特 但這輛車價值2億！

新年購車超有感！SUBARU現金回饋最高3萬元

