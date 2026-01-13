Toyota第六代RAV4上市不到3周「訂單破5千張」 和泰車有信心：年銷至少3萬輛

Toyota RAV4改款登場未滿3周，買氣全面引爆。Toyota總代理和泰車（2207）總經理蘇純興今（13）日在「RAV4上市發表會」中表示，自去（2025）年12月26日開放預接以來，累積訂單已突破5千張，其中RAV4 Adventure與RAV4 GR Sport等個性化車型占比高達40%。

蘇純興表示，有信心本月接單突破1萬台，年度銷售目標至少3萬台，「如果市場反應超乎預期，就只能再向日本原廠多要車。」他也指出，此次RAV4改款「價格比預期更具競爭力、外型更漂亮」，若供車量充足，銷售超標並非難事。不過，他也坦言，現在下訂的買家，交車等待期可能拉長至3個月以上。

油電仍為市場主流 電動車成長進入修正期

回顧2025年，國內汽車總銷量約41.4萬台。蘇純興預期，在政策利多與新車帶動下，今年整體車市仍將維持正向表現。不過，去年電動車銷售出現下滑，主要仍因「充電不便」成為購車痛點，市場熱度明顯降溫。「短期內油電車仍是主流選擇。」

​蘇純興進一步表示，去年Toyota在台灣的電動化車款（含油電車）銷售占比達38%，Lexus更達56%，顯示消費者仍偏好兼顧節能與便利的油電技術。至於純電市場，仍會持續成長，但不會再像過去那樣倍數跳增。

三種風格一次到位 RAV4全面進化

此次導入的第六代RAV4，以全新2.5升油電混合動力為單一動力設定，提供前驅與E-Four四驅兩種驅動選擇，全新車系導入3大車型：都會俐落取向的RAV4、強調戶外探索的RAV4 Adventure，以及擁有賽道基因的RAV4 GR Sport。售價104萬元起，最高規GR Sport 4WD為139萬元，正式售價較預接單價平均下調1萬元。

安全與科技同步升級 導入TSS 4.0與Toyota Connect

第六代RAV4首次導入Toyota最新世代TSS 4.0主動安全系統，偵測距離與視野範圍全面提升，新增「前方橫向來車警示（FCTA）」與「駕駛疲勞監測（DMC）」等功能，全車配備多達46項主被動安全科技，並新增底盤透視環景系統，進一步強化行車安全。

同時，RAV4也是首款搭載日本原廠「TOYOTA Connect智能聯網系統」的車型，整合遠端啟動空調、車門／車窗控制、緊急救援通報等9大智慧功能，讓駕駛體驗全面升級。

車艙部分配備全新懸浮式多媒體主機與12.3吋數位儀表，支援無線Apple CarPlay／Android Auto，結合新世代數位介面，打造具未來感的智慧座艙。

全新第六代RAV4車艙部分配備全新懸浮式多媒體主機與12.3吋數位儀表。（劉芯衣攝）

第五代油電系統導入 節能與性能兼備

採用全新第五代油電混合動力系統後，RAV4擁有同級最佳的平均油耗24 km/L，最大綜效馬力達229匹，Adventure與GR Sport四驅車型更提升至239 匹，兼顧動力輸出與節能表現。

