Toyota第六代RAV4上市不到3周「訂單破5千張」 和泰車有信心：年銷至少3萬輛
Toyota RAV4改款登場未滿3周，買氣全面引爆。Toyota總代理和泰車（2207）總經理蘇純興今（13）日在「RAV4上市發表會」中表示，自去（2025）年12月26日開放預接以來，累積訂單已突破5千張，其中RAV4 Adventure與RAV4 GR Sport等個性化車型占比高達40%。
蘇純興表示，有信心本月接單突破1萬台，年度銷售目標至少3萬台，「如果市場反應超乎預期，就只能再向日本原廠多要車。」他也指出，此次RAV4改款「價格比預期更具競爭力、外型更漂亮」，若供車量充足，銷售超標並非難事。不過，他也坦言，現在下訂的買家，交車等待期可能拉長至3個月以上。
油電仍為市場主流 電動車成長進入修正期
回顧2025年，國內汽車總銷量約41.4萬台。蘇純興預期，在政策利多與新車帶動下，今年整體車市仍將維持正向表現。不過，去年電動車銷售出現下滑，主要仍因「充電不便」成為購車痛點，市場熱度明顯降溫。「短期內油電車仍是主流選擇。」
蘇純興進一步表示，去年Toyota在台灣的電動化車款（含油電車）銷售占比達38%，Lexus更達56%，顯示消費者仍偏好兼顧節能與便利的油電技術。至於純電市場，仍會持續成長，但不會再像過去那樣倍數跳增。
三種風格一次到位 RAV4全面進化
此次導入的第六代RAV4，以全新2.5升油電混合動力為單一動力設定，提供前驅與E-Four四驅兩種驅動選擇，全新車系導入3大車型：都會俐落取向的RAV4、強調戶外探索的RAV4 Adventure，以及擁有賽道基因的RAV4 GR Sport。售價104萬元起，最高規GR Sport 4WD為139萬元，正式售價較預接單價平均下調1萬元。
安全與科技同步升級 導入TSS 4.0與Toyota Connect
第六代RAV4首次導入Toyota最新世代TSS 4.0主動安全系統，偵測距離與視野範圍全面提升，新增「前方橫向來車警示（FCTA）」與「駕駛疲勞監測（DMC）」等功能，全車配備多達46項主被動安全科技，並新增底盤透視環景系統，進一步強化行車安全。
同時，RAV4也是首款搭載日本原廠「TOYOTA Connect智能聯網系統」的車型，整合遠端啟動空調、車門／車窗控制、緊急救援通報等9大智慧功能，讓駕駛體驗全面升級。
車艙部分配備全新懸浮式多媒體主機與12.3吋數位儀表，支援無線Apple CarPlay／Android Auto，結合新世代數位介面，打造具未來感的智慧座艙。
第五代油電系統導入 節能與性能兼備
採用全新第五代油電混合動力系統後，RAV4擁有同級最佳的平均油耗24 km/L，最大綜效馬力達229匹，Adventure與GR Sport四驅車型更提升至239 匹，兼顧動力輸出與節能表現。
更多風傳媒報導
其他人也在看
104 萬起就能入手！大改款 Toyota RAV4 三外型六等級登場，喊話年銷 3 萬輛
全新Toyota RAV4共規劃出豪華、尊爵、尊爵+、旗艦、ADVENTURE 4WD與GR SPORT 4WD六個車型等級，從都會家庭、戶外機能到運動取向都有明確對應，並且相較於104萬至140萬元之間的預售價格，除了入門豪華車型維持104萬售價不變，其餘版本全部再降1萬元，藉由更具競爭力的定價策略吸引買家進場，也充分展現和泰汽車想要持續鞏固銷售霸主地位的企圖心。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
台灣車市進入割喉戰！賓士休旅直接下殺25萬
台灣賓士最近悄悄在官網更新車款資訊，AMG GLE 53與GLE 53 Coupe迎來全新「星夜版 Night Edition」，不只換上更濃厚的AMG風格設定，連售價也同步下修，各降25萬元，分別來到456萬元與489萬元。沒有記者會、沒有新聞稿，卻瞬間在車迷圈掀起熱議，不少人直呼這波調整來得又快又狠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
沒有油電 就直接棄權！2026百萬休旅怎麼選？
女王對老公說：「親愛的，我們要買的是休旅車喔。」為求生存，老公認真做功課計算市面上各家休旅之優勝劣敗，發現一個共通問題，油耗真是休旅車的硬傷啊！同樣地，車廠也要求生存、過環保，積極為休旅車導入油電混合動力，於是，台灣車市最夯百萬休旅級距邁入全面油電化，時間就從2026年開始。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
宏佳騰MK150開價9.8萬元，搶攻多功能跨界輕檔車市場
宏佳騰於2026年1月5日正式發表全新多功能輕檔車MK150，主打將冒險元素與玩樂精神融入日常騎乘之中，鎖定想要一車多用、兼顧通勤與假日探索的年輕族群與輕度冒險玩家。MK150以相對親民門檻與高度實用性切入，展現宏佳騰對市場趨勢的精準掌握。地球黃金線 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
Peugeot 408小改款登場 三爪燈組與發光字標成為新亮點
Peugeot旗下最具設計話題的跨界跑旅408，迎來了備受矚目的小改款。這次改款最顯著的改變在於品牌視覺語彙的更迭，原先極具侵略性的長條「獠牙」日間行車燈正式宣告退場，取而代之的是與新世代3008/5008看齊的「三爪」式燈組設計。這項被外媒戲稱為「拔牙」的工程，並未削弱408的氣場，反而透過更細緻的Matrix LED矩陣式頭燈與全新的3D造型水箱護罩，為這輛法系美型車增添了幾分成熟且俐落的時尚感。小改款408將極具侵略性的長條「獠牙」日間行車燈移除，取而代之的是與新世代3008/5008看齊的「三爪」式燈組設計。除了車頭的變革，細節處的「發光」巧思也是本次改款的精髓。小改款408成為品牌首款在車尾導入「發光PEUGEOT字標」的車型，橫貫式黑化尾燈條在點亮後更具層次。此外，Peugeot特別為其開發了名為「迷幻綠（Flare Green）」的專屬新車色，這款車漆能隨環境光線在亮黃與深綠之間切換，搭配新設計的19吋至20吋幾何造型輪圈，讓408在動靜之間都能成為道路上的視覺焦點。 走進車室，招牌的i-Cockpit座艙也同步進化。改款後的408換上了顯示效果更佳的10吋3D數位儀表板Carture 車勢文化 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
頑固、情懷 可以對抗趨勢？ 從高市早苗與豐田章男看日本汽車產業
放眼日本，有兩位指標性人物正以近乎「頑固」姿態守護著日本傳統與尊嚴，分別是高市早苗與豐田章男。高市早苗是日本新任首相，更是第一位女性首相。豐田章男是日本第一，也是世界第一的豐田汽車集團掌權者。除了位高權重，兩位都是眾所皆知的愛車人。在充滿冰冷數據、殘酷挑戰的世界裡，向來不被重視的感性與溫度可以帶領日本汽車過關斬將？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 3
保時捷坦承 Macan 轉型電動車策略錯誤！將推全新 SUV 搭油電動力
擔任 Porsche 絕對銷售主力的 Macan 休旅車，原廠在 2019 年宣布 Macan 車系全面轉向純電動力，象徵品牌電動化的重要關鍵，但純電 Macan 問世後的銷售表現不如預期，近日 Porsche 也公開承認，僅推出純電 Macan 的決策錯誤，因此將推出一款全新油電休旅填補市場空缺。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1
試駕》油電當道、舒適上位！福特六和推全新戰將Ford Territory 搶攻中型SUV大餅
在國產車市場普遍陷入價格競爭、科技落差的時代，福特六和繼以全車系標配Level 2半自動駕駛輔助系統寫下國產車技術里程碑後，又走出一條更有溫度的路，推出全新油電休旅Ford Territory宣告：國產車不只可以平價，還能「誠意十足」。全新Ford Territory導入1.5T Per4mance Hybrid頂規驚豔版油電車型，還有原生版油電車型、渦輪闊......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
華麗退場後，我們看見的是夢想還是價目表？從 2026 台北車展看全球移動浪潮與在地文化
隨著 2026 台北新車暨新能源車大展在世貿一館落下帷幕，那股由閃光燈、低音音響與合約書成交聲交織而成的熱氣，似乎還殘留在信義區的空氣中。對於許多剛拿到新車訂單、正滿心期待交車的準車主來說，這是一場成功的盛會；但對於長期觀察汽車產業脈動、看過無數國際展會的媒體從業者而言，這場在世貿一館舉辦的展覽，更像是一面巨大的鏡子，映照出台灣汽車市場在全球大環境變遷下的種種態勢。2GameSome ・ 1 天前 ・ 2
普利司通日本率先推出豪華SUV 專用胎ALENZA LX200，噪音降低16%，濕地煞車縮短15%
普利司通（Bridgestone）將於 2026 年 2 月起在日本市場逐步推出高階 SUV 專用輪胎「ALENZA LX200」。該輪胎將提供 23 種尺寸，從 175/80R16 91S 到 235/50R21 101W不等。根據輪胎標籤系統，ALENZA LX200 的滾動阻力係數達到 AA 至 A 級，濕地抓地力也達到「A」級。與前代ALENZA LX100 相比，其噪音降低16%，濕地煞車距離縮短15%，滾動阻力係數降低18%，在舒適性、駕駛性能和環保性之間實現了平衡。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Nissan Serena中期改款換上華麗的車頭，座艙科技大進化內建Google資訊娛樂系統
面臨建廠以來最大財務危機的Nissan日產汽車，目前正全力振作，進行全面性變革，變革程度之大，我們甚至可以從車子造型風格的改造看出端倪。Nissan旗下中大型多功能休旅Serena，市售車為六代車款，上市已有三年多，日本原比廠今日推出中期改款新車，在外型真是霸氣十足而且非常時尚，此外，座艙科技也有大幅進化，換上內建Google服務的全新資訊娛樂系統，並有更豐富的配置選擇，動力系統方面，Serena 仍沿用大家所熟悉的底盤平台和動力系統。汽車日報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
60 期零利率 + 延長保固雙重送，賓士電車 EQA、EQB、EQE、EQE SUV 新春限時購車禮遇
台灣賓士鎖定豪華電動車市場推出全新禮遇，即日起至 2 月 28 日止，EQA、EQB、EQE 及 EQE SUV 均享「純電星未來」專案優惠，結合長年期零利率貸款與延長保固服務，並加碼頂級飯店住宿體驗，幫助消費者更輕鬆擁抱純電移動生活。DDCAR電動車 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛玩車／豐田「中置引擎驚喜」揭幕 引爆汽車界話題
愛玩車／豐田「中置引擎驚喜」揭幕 引爆汽車界話題EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
頭份清晨街頭驚傳槍響！轎車遭攔截開槍駕駛腳踝中彈送醫
苗栗縣頭份市下公園，今（12）日清晨驚傳槍響。一輛豐田轎車當街被一輛馬自達休旅車攔截，休旅車駕駛跳下車，移動到轎車副駕駛座方位，朝轎車射擊至少2槍後棄車逃逸，轎車男性駕駛腳部中彈就醫，等候開刀，警方也在場。轄區頭份警方調查，中彈受傷的轎車駕駛男性為23歲黎姓男子，自行到頭份為恭醫院就醫，另查出該槍擊自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Volkswagen ID. Polo揭曉全新世代座艙設計！實體按鍵回歸、復古情懷融入未來
Volkswagen正式首度對外揭曉全新ID. Polo的內裝設計，同時也宣告品牌新一代座艙世代的到來，作為未來ID.電動車系的設計起點，ID. Polo不僅是一款全新電動小型掀背車，更肩負著為Volkswagen電動車內裝「重新定錨」的關鍵角色，這套全新座艙架構以大量消費者回饋為基礎，核心訴求在於回歸直覺、清晰與高品質，並重新引入長期被用戶期待的實體按鍵配置。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
HYUNDAI 汽車 12 月銷售重返二千台 單月新高
【記者謝志鵬台北報導】HYUNDAI 汽車 2025 年 12 月銷售表現強勢回溫，單月銷售重返 2,000 台大關，創下 2025 年單月新高；全年累計銷售突破 19,000 台，市占率達 4....自立晚報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
超值更超質！三陽活力125推新色「淡嫣紫」、上市加碼11000元購車優惠
陪伴無數通勤族，憑藉穩定品質與實用表現，成為深受市場肯定的經典車款SYM活力125。對於每天穿梭城市、精打細算過生活的小資族而言，活力125不僅擁有出色的油耗表現與輕鬆無負擔的維修保養，簡約卻不失質感的外觀設計，也能自然融入日常通勤與生活風格。2026年1月活力125推出全新車色「淡嫣紫」，以低調柔和卻帶有亮點的色彩語彙，為小資生活增添細緻時尚感；同時，為回饋消費者支持，新色上市期間更祭出加碼11,000元購車優惠，讓入手經典更輕鬆。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
桃園中壢聯結車起火 國1南下一度回堵數公里
地方中心／周秉瑜 桃園報導今天（12）下午4點多，桃園中壢區中園路，發生一起火燒車意外，一輛聯結車開到一半，車頭突然冒煙起火，駕駛驚覺下車拿滅火器撲滅火勢，不料火勢蔓延相當快，不到半小時，整輛聯結車就被燒毀，由於當時是下班尖峰時段，國道一號南下車輛回堵好幾公里。橘紅火光猛烈燃燒，大量濃煙不斷從聯結車頭竄出，火勢一發不可收拾，消防人員獲報到場，趕緊佈水線滅火，只不過好端端的，怎麼會開到一半，突然起火。聯結車駕駛：「我開一開，右邊突然冒煙，我下來看，但火已經燒起來了，跳下來想要救火，但滅火器在另一邊，我來不及。」聯結車不明原因起火，消防隊佈水線滅火（圖／民視新聞）事發在週一（12）下午4點多，桃園中壢區中園路上，59歲林姓男子開著聯結車，車頭不明原因起火燃燒，駕駛一度拿滅火器想救火，無奈火勢來得太快，不到半小時，整輛車就被燒成灰燼。由於正值下班時間，國道一號南下往中壢方向，車輛回堵了好幾公里，警方進行交通管制。聯結車駕駛：「不到半小時就都燒光了，而且裡面都有塑膠。車是二手的，在哪裡買的我也不知道。」正值車流高峰，一度造成回堵（圖／民視新聞）根據了解，這輛聯結車是向別人借來的，無情大火讓生財工具被燒的面目全非。燃燒面積3平方公尺，所幸火勢在半小時撲滅，無造成人員傷亡，目前拖吊車已拖離車輛，清潔隊處理地面油漬及車體殘渣，至於起火原因，有待火調人員釐清。原文出處：桃園中壢聯結車起火整輛車燒毀 國1南下回堵數公里 更多民視新聞報導日本群馬縣高速公路57車連環撞 釀1死26傷屏東小貨車突竄煙! 熱心客運駕駛.商店老闆急助滅火國3台中霧峰段5車追撞火燒車！烈焰沖天釀2傷 車流回堵3公里民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
疑前男友蓄意衝撞! 轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗縣銅鑼鄉，10日晚間發生一起車禍，有一輛自小客車，追撞前車，導致前車翻落3公尺深的邊坡，女駕駛一度受困車內，警消獲報後趕抵現場，將人救出送醫，肇事的男駕駛，沒有離開，也輕傷送醫。女方指控，這是一起蓄意衝撞案，嫌犯就是自己的前男友！恐怖情人前男友追撞前女友。透過監視器畫面，看到在馬路的過彎處，前後兩輛車都高速行駛，這時後車擦撞前車的車尾，導致前車失控，從畫面上消失，後車男駕駛迅速打開車門，前往查看，被追撞的車子，翻落邊坡，呈現四輪朝天的狀況！恐怖情人前男友追撞前女友。目擊民眾是苗栗銅鑼鄉興隆村的居民，案發在10日晚間將近八點，警方與消防隊獲報後，分別派人趕往現場。車子掉入三公尺深邊坡，車內有一人受困，由消防人員協助傷者脫困！追撞前車的郭姓男駕駛，沒有離開現場，等待傷者被拉上路面！連人帶車翻落，邱姓女駕駛，主述右邊肩膀及頭部疼痛，還好她意識清楚，被送往醫院治療。看看當事車輛，挨撞又翻車之下，車體扭曲變形，女方指控，這是一起蓄意衝撞案，涉嫌想要她命的，就是自己的恐怖前男友，由警方後續調查。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：苗栗轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困怒控前男友蓄意撞 更多民視新聞報導恐怖情人街頭報復！基隆男毒駕狠撞前女友 凌晨投案遭送辦追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦二寶爸下藥性侵女同事還辯「被仙人跳」 挨告後搬失智母癌末父求情民視影音 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
福特推「TEAM FORD」試乘Territory、Kuga抽國際賽車體驗之旅！品牌車展1/15台北三創登場
福特六和限時推出「TEAM FORD SUV雙戰力 #點燃你的經典名場面」期間限定活動，邀請民眾體驗「TEAM FORD SUV」Ford Territory與Ford Kuga雙重產品魅力！自2026年1月9日起至2月28日止，至全台Ford展示中心完成Ford Territory與Kuga雙車系試駕活動，即可獲得「國際賽車體驗之旅」（行程價值新台幣10萬元整含稅）抽獎資格乙次，最大獎有機會親臨F1 2026新加坡站或日本站，感受世界頂級賽事的極速魅力。此外，福特六和將陸續於全台指定地點舉辦Ford品牌車展，邀請消費者親身體驗雙SUV強大戰力，展開全新冒險旅程！Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言