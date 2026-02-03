Toyota達卡拉力車隊聯名錶 沙丘、夜戰、導航感一次到位

記者鍾釗榛／綜合報導

G-SHOCK x Toyota GWG-B1000TLC-1A聯名手錶。（圖／翻攝Casio網站）

向來以「硬派工具錶」形象深植人心的G-SHOCK Mudmaster，在2023年迎來關鍵轉型。透過金屬與碳纖維混合鍛造錶殼，不只強度依舊在線，整體重量更成功瘦身，讓這款原本給人厚重印象的越野神錶，實際戴上手反而意外輕盈舒適。

G-SHOCK Mudmaster選用輕量化材質。（圖／翻攝Casio網站）

靈感來自達卡夜戰

全新GWG-B1000TLC-1A是G-SHOCK與Toyota Team Land Cruiser車隊自2022年以來第四次合作，這回設計靈感鎖定達卡拉力賽最艱困的夜間賽段。全錶黑色離子鍍處理，如月光下奔馳沙海的戰車，低調卻充滿張力。

廣告 廣告

今年是G-SHOCK與Toyota Team Land Cruiser車隊自2022年以來第四次合作。（圖／翻攝Casio網站）

戰術感滿點的錶盤細節

錶盤上的紅、藍、黃三色指示，直接取材自TLC拉力賽車的導航介面，黑底高對比配置讓判讀一目了然。秒針與嵌入式指示器同樣呼應賽車視覺語言，讓整只錶不只是耐操，更充滿專業戰術風格。

錶盤上的紅、藍、黃三色指示，直接取材自TLC拉力賽車的導航介面。（圖／翻攝Casio網站）

沙丘錶帶與滿月意象藏巧思

生物基聚氨酯錶帶加入沙丘紋理設計，細節呼應賽事場景；金色錶扣與錶帶環刻上滿月圖案，象徵車隊在夜晚營地搶修的關鍵時刻，低調卻耐看。

外觀設計加入拉力賽的環境元素。（圖／翻攝Casio網站）

輕量卻全能，依舊是那只Mudmaster

錶徑52.1mm、厚度16.2mm，重量僅約113克，搭配防泥按鈕與旋入式錶冠，無懼惡劣環境。三重感測器、GPS指向、太陽能、電波對時與藍牙功能一應俱全，2月初於日本開賣，售價140,800日圓，折合新台幣約3.1萬元。

G-SHOCK x Toyota GWG-B1000TLC-1A聯名手錶。（圖／翻攝Casio網站）

更多三立新聞網報導

怎能不愛車／不是車、是藝術品 超限量概念跑車確定量產

降價＋補助＋升級一次給 入手進口休旅省23萬！

電池衰退怪誰？這樣充電會降低電動車壽命！

電池老化真相揭曉 電動車比你想的更耐用

