財經中心／唐詩晴、李奇 台北報導

全台最大的台北新車暨新能源車大展，登場前一天，搶先曝光焦點車款，搭上新能源車題材，TOYOTA第六代改款的跨界油電休旅車RAV4，將冷氣、車窗、車門，整合遠端控制，打造高度智慧化用車體驗，也有純電精品休旅車，10.25吋的數位儀表板和中央多媒體觸控螢幕，一體成形，要讓駕駛體驗，更加數位化。

掀開布簾，第六代改款跨界油電休旅車RAV4，香車配美人，一出場，抓足目光，六款車型

廣告 廣告

TOYOTA RAV4亮相 展場汰舊換新預購最低免百萬

第六代改款跨界油電休旅車RAV4三款獨立個性化外觀，從都會洗鍊、戶外越野到運動化風格兼具。（圖／民視新聞）

風格，橫跨都會、運動，甚至注入賽道基因，最大馬力從222匹提升到239匹，智能配備也大升級，車門、車窗，冷氣，都能遠端控制，而且車展優惠，汰舊換新預購最低免百萬。





和泰集團管理本部協理林裕昌：「那這一次我們推出了三款不同風格的車型，那從外觀的設計一直到內裝的鋪陳，全車系搭載了第五代2.5L的油電系統，那油耗呢也是同級車最佳，每公升可以行駛24公里，還升級了TSS4.0的安全的科技，那提供更高水準的主動安全的防護。」

和泰集團品牌本部長王世豪：「以都會車系為核心打造，擁有輕巧車身，並具備僅5.2公尺的最小迴轉半徑，面對狹窄巷弄依舊靈活自如。」

車壇年度盛事台北車展，新車百花齊放，除了10月才剛發表的純電車bZ4X，同台較勁的還有這台純電精品休旅Urban Cruiser，18吋鋁圈，僅有5.2m迴轉半徑，加速更順暢，進入座艙，一體式顯示系統，結合數位儀表板和影音主機，抬頭看還有天窗，最酷的，是連後座都能前後滑移。

另一台右駕跑旅Crown sport，首度來台亮相，超大後車廂、全數位儀表板，也是一大看點。

TOYOTA RAV4亮相 展場汰舊換新預購最低免百萬

純電精品休旅Urban Cruiser車側以粗獷輪拱語車門下飾板設計，搭配18吋鋁圈與專屬降風阻鋁圈蓋。（圖／民視新聞）

和泰集團管理本部協理林裕昌：「指定的車款就可以再獲得，我們美國品牌20吋的一個行李箱，如果是訂購我們電動車（指定款），則可以享有半年充電吃到飽的一個優惠。」

為了刺激買氣，展場訂購指定車款，還加證3萬元配件金，另外現場四大展區，從響應新能源車的永續科技，再到生活、豪華、賽道等多元面向車型，一網打盡，兼顧車迷與消費者需求。





原文出處：TOYOTA RAV4亮相 展場汰舊換新預購最低免百萬

更多民視新聞報導

中共軍演成台股殺手？今下跌逾百點 分析師：「這類股」有成長潛力

台裔囡仔身價破5600億！成「富比世」最年輕富豪

他化身成「最貴店員」！「親自鏟薯條」眾人驚呆…

