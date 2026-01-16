TOYOTA RAV4全新大改款！104萬就能入手，和泰汽車喊「今年賣3萬台」

連續18年蟬聯進口車銷售冠軍的SUV霸主，如今迎來全新大改款，和泰喊出年銷售三萬台。

被封為「神車」的 TOYOTA RAV4 正式迎來第六代大改款，並在台灣市場宣告上市。和泰汽車今天發表TOYOTA ALL NEW RAV4，董事長黃南光指出，RAV4自1994年問世，在全世界銷售超過1500萬輛，已是全球銷售的霸王。這款自1997年導入台灣、連續18年蟬聯進口車銷售冠軍的SUV霸主，累積在台銷量已突破30萬台，如今迎來全新大改款，和泰汽車更喊出年銷3萬台的目標。

全新第六代TOYOTA RAV4共有三款車型，包括標準款、Adventure車型，以及GR Sport車型。總經理蘇純興透露，歐洲市場僅有兩種車款，台灣就有三種車款，顯見日本對於台灣市場的重視。

今天也正式公佈價格為104萬至139萬元，蘇純興表示，這次的價格以及車型都相當漂亮，許多消費者對全新RAV4期待已久，早在去年12月下旬即開放搶先預購，目前預接單已超過5000台，預估1月就可接單近萬台，全年販售目標為3萬台，下單到交車估計要3個月時間，不過GR車型較久約4個月，主要由於日本生產，產能受限的緣故。蘇純興指出，RAV4在全球銷售很好，但產能有限，台灣配額為3萬台，目前是無法再增加配額，但之後會逐步向原廠反應增加配額。

至於電動車部分，市場仍有成長，但受限充電便利性，市場稍有退燒，去年BZ4X銷售1000台，TOYOTA包含油電車的電動化佔比為38%，Lexus則約56%，油電車仍是主流；電動車市場仍會成長，但不會見到像過去倍數成長。

在內裝與科技配備上，這次改款幅度也相當顯著。新車採用12.3吋全數位儀錶與日本原廠12.9吋多媒體主機，最受矚目的是，全新RAV4是首款搭載日本原廠開發「Toyota Connect」智慧聯網系統的車型。能透過智慧型手機進行遠端操作，包括門窗控制、空調啟動，並具備緊急支援系統與車輛狀態監控等九大功能，大幅提升用車的便利性與安全性。

安全配備方面，導入了最新的TSS 4.0主動安全防護系統，新增FCTA前方橫向車流警示與DMC駕駛疲勞監測系統。全車系標配7具SRS氣囊，主被動安全配備總計多達46項。

和泰車指出，年底受政府公布貨物稅加碼新制帶動，車市買氣有所回溫，但因關稅議題不確定性尚未消除，整體市場仍趨觀望，不過2025年全年營收達2765.9億元，年增0.3%，連續3年改寫歷年營收新高紀錄，也是2025年營收唯一正成長的上市車商。