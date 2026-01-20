玩具也有「靈魂」！創意點子攜手野獸國，用LLM與AI晶片打造有溫度的智慧伴侶

AI浪潮從雲端吹向邊緣裝置，現在連孩子手中的玩具也要迎來「大腦」升級。AI創新科技公司創意點子 (BRAVO iDEAS) 今日 (1/20) 發表結合高效能AI晶片與大型語言模型 (LLM) 的情感型AI玩具解決方案，並且宣佈與知名玩具品牌野獸國展開合作，其技術強調賦予玩具「角色靈魂」，讓它們不再只是發出罐頭音效的塑膠製品，而是能聽懂人話、有情緒反應的智慧夥伴。

▲左為創意點子執行長陸意志

注入「角色靈魂」，嚴格遵守玩具角色人設

目前的智慧玩具市場，包含日本、中國等業者都已積極搶進，鎖定規模龐大兒童教育市場，甚至近年逐漸被重視的長者陪伴需求。不過，傳統互動玩具受限於晶片算力與預設程式，互動模式往往千篇一律，因此往往無法對應長時間陪伴動場景。

創意點子執行長陸意志指出，此次推出的方案核心在於「內建角色靈魂AI」。透過在地化的文本、影音資料訓練 (尤其創意點子本身就具備諸多短影片訓練資料)，並且結合高效能AI晶片與雲端大型語言模型的算力，讓玩具能具備語音識別、自然語言理解 (NLU) 與情感感知能力。

▲創意點子以自有技術打造客製化大型語言模型，搭配雲端形式運作，並且以Adreno等開發板作為終端運算平台，讓玩家能藉由AI技術創造更多互動性

最關鍵的是，創意點子強調對AI進行嚴格的「人設限制」。舉例來說，如果今天是一個超級英雄角色的玩具，它就只能回答符合該角色世界觀與個性的內容，不會突然跟小朋友聊起股市或不恰當的資訊。這不僅確保了沉浸感 (不超出玩具角色人格設定)，更重要的是透過限制回答範圍，同時也避免AI出現幻覺等問題，大幅提升兒童使用上的安全性。

隱私安全方面，陸意志更強調創意點子的技術不會讓玩具影響用戶隱私，雖然應用其技術的玩具具備互動記憶能力，同時也能分辨不同互動對象，但不會出現父母利用玩具詢問小孩最近都在做什麼，或是小孩透過玩具詢問父母是否曾偷偷進到自己房間等影響隱私的使用情況。

在技術架構上，目前的服務建構於AWS雲端平台，透過雲端連線，玩具的知識庫可以透過訂閱制持續迭代更新。陸意志也透露，隨著業務規模擴大，未來不排除與Google Cloud (GCP) 或微軟Azure合作，甚至Google Cloud已有接洽意願。

攜手野獸國，軟硬整合攻佔全齡市場

雖然創意點子本身以軟體技術起家，但在商業模式上，目前選擇站在「軍火商」的位置，亦即提供技術核心，除了晶片與大型語言模型，本身並不涉及製作IP硬體。此次與野獸國的合作，便是由野獸國負責處理複雜的玩具IP授權談判，以及定義玩具的「人格」設定，創意點子則負責實現這些互動功能。

而攜手創意點子，野獸國董事長楊詠喨表示希望能藉此創造玩具更多發展性與可玩性，而非只是讓玩具只能是靜態展示或收藏，但也強調在導入AI等先進技術會格外小心，尤其在玩具會與不同年齡層族群互動情況下，將確保AI不會產生非必要的負面影響。

除了當前先鎖定以AI賦予玩具角色人格，楊詠喨透露目前野獸國也持續構思更多應用可能性，藉此投入更多發展機會。

另一方面，創意點子也強調「全齡陪伴」將是其接下來著重發展方向，特別是台灣接下來將步入高年齡社會，在年輕人口逐漸減少情況下，長者陪伴需求勢必會大幅增加，因此也預期將透過其技術，應用於長者照護，提供聊天解悶、甚至健康提醒等功能。

未來展望：從玩具到「賈維斯」

對於未來的想像，陸意志表示，雖然目前有不少業者詢問成人陪伴市場的可能性，但現階段仍會優先專注於家庭與長幼陪伴。

不過，在創意點子也有能力在AI模型加上視覺分析等功能的情況下，這類具備高度互動性的AI載具，極有可能發展成類似電影《鋼鐵人》中「賈維斯」 (Jarvis) 般的個人智慧助理 (包含OpenAI在內業者也已經著手佈局)，甚至未來也不排除推出創意點子的自有品牌產品。

此外，陸意志強調本身具備製作客製化模型技術，尤其目前中國市場絕大部分短影音服務背後技術是由創意點子提供，因此能實現無關鍵詞驅動AI功能，以及加速AI反應速度等互動體驗，但不會投入像是當前歐美業者製作的通用大型語言模型，而是聚焦在140億組參數左右的小型客製化語言模型，藉此應用在各類終端裝置，並且能因應不同場景進行客製化。

