Toyz三任前女友全辣妹！「看林襄DIY」都不滾床 慘被前任怒分手

娛樂中心／綜合報導

香港網紅Toyz（劉偉健）因販售大麻菸彈遭逮，至今已服刑1年9個月，今（28日）週刊爆出他已與女友篠崎泫在獄中完成結婚登記，正式升格「台灣女婿」。Toyz前3任女友都是火辣正妹，包括香港美女DJ樂宜（洛兒）、正妹實況主湘湘以及美女賽車手奈奈。Toyz後來更曾自爆分手奈奈的原因，是被女方怒嗆「看林襄照片DIY！」

Toyz到台灣發展前，跟香港美女DJ樂宜（洛兒）曾經有過一段情。（圖／翻攝自樂宜IG）

Toyz之後跟同屬實況主的湘湘交往，雖然女方沒有正面承認，不過她曾在節目上被套話。（圖／翻攝自湘湘IG）

Toyz於2012年贏過S2英雄聯盟世界大賽冠軍，又能說善道，身邊女伴均是高顏值辣妹。他到台灣發展前，跟香港美女DJ樂宜（洛兒）曾經有過一段情，兩人拍拖5年後分手收場。

Toyz之後跟同屬實況主的湘湘交往。而上一任女友是2022年底宣布分手的網紅奈奈，二人一度談婚論嫁。但先前藏毒被捕的Toyz，在觀察勒戒期間，被女方發現他使用林襄的辣照當成臉書大頭照，讓奈奈氣炸寫信去監獄大罵Toyz「X你娘，你這個賤種，寧願看林襄打手Ｘ，都不跟我打X。」兩人結果也是無奈分手。

奈奈曾氣炸寫信去監獄大罵Toyz「寧願看林襄打手Ｘ，都不跟我打X。」兩人結果無奈分手。（圖／翻攝自Toyz IG）

Toyz當時強調，雖然林襄真的很漂亮，但他真的沒有做出這種事情，無奈事後不管怎麼解釋，奈奈仍始終不信。Toyz最後也透露，奈奈之後就與父母一起去了國外，不過該事件至今仍讓他耿耿於懷，直呼「真的不嫁給我了，但至少要還我清白嘛！」



