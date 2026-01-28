Toyz中監完成登記結婚 驚奇變身台灣女婿

〔記者陳建志／台中報導〕香港籍網紅劉偉健(Toyz)因販售大麻煙彈觸犯二級毒品罪，2024年5月入監服刑，至今已服刑1年8個月，並在去年移監彰化監獄，近日傳出，他跟女友篠崎泫去年已經在台中監獄登記結婚，台中監獄對此不願證實，不過據了解，劉偉健確實已經在中監結婚，兩人在戶政人員協助下完成登記結婚，僅有簡單的儀式，篠崎泫也未入住中監的懇親宿舍。

香港籍網紅劉偉健(Toyz)因販售大麻煙彈觸犯二級毒品罪入獄服刑，近日傳出去年已在台中監獄完成登記結婚，變身為台灣女婿。(記者陳建志攝)

香港籍網紅劉偉健(Toyz)因共同販賣第二級毒品罪、共同犯販售第二級毒品未遂罪等6罪，處有期徒刑1年4月至2年7月徒刑，應執行有期徒刑4年2月，案經最高法院駁回上訴確定，已在2024年5月入監服刑，近日傳出已和女友篠崎泫在獄中登記結婚；台中監獄表示，此為受刑人隱私，對此不予證實。

Toyz。(資料照，記者潘少棠攝)

不過據了解，劉偉健跟女友篠崎泫確實已經在台中監獄登記結婚，兩人經申請，在獄方和戶政事務所人員協助下，已經在獄中完成結婚登記，不過篠崎泫並未入住監獄的懇親宿舍。

台中監獄表示，監獄中的懇親宿舍，其申請條件為行刑累進處遇達「一級」的受刑人，通常是表現佳，且服刑比較久的受刑人，目前同住以每月1次為原則，中監目前並未過夜，懇親時間以例假日下午1時30分起至4時30分止。

