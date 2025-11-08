Toyz人氣下滑？火鍋店688萬頂讓沒人要「再降7位數」
娛樂中心／徐詩詠報導
知名直播主Toyz（劉偉健）因販毒及持有大麻，被依毒品罪判刑4年2月，2024年5月入監服刑。流量也隨著他入獄雪崩式下滑，似乎連帶影響其副業收入。日前社群上流傳Toyz在台中開設的火鍋店頂讓消息，開出688萬元的價碼卻乏人問津，15天後再度釋出降價訊息，降價幅度高達百萬元。
Toy入獄連帶讓副業人氣下滑。（圖／翻攝Toyz臉書）劉偉健入獄後，他創辦的港式火鍋店在今年1月就暫時歇業，10月更公布火鍋店頂讓688萬元的訊息。不過整整15天仍未找到買家，於6日再度釋出降價公告，這一降直接砍了188萬元，來到500萬元，有意接手者還能詳談價格。介紹文案則寫道：「歡迎私訊了解，不回答頂讓以外的問題。中七期網紅火鍋店頂讓，技轉可談，與地主重新簽約，設備齊全可直接營業，月租金26萬元。頂讓設備：全店設備一起頂讓（門口風水樹、平板、包廂圓桌、紅酒櫃除外）。」
Toyz火鍋頂讓一口氣降價188萬元。（圖／翻攝臉書）Toyz火鍋店頂讓金大降價後，引發不少關注。部分民眾留言：「請問有更多照片嗎？」、「坪數、桌數及座位數？租期可簽多久呢？」、「裝潢設計不錯」、「超哥快來頂喔」、「網紅都做不起來了，還一般民眾」、「頂讓還想無傷退場」、「這樣的裝潢真的很棒，但不適合火鍋店」、「一定虧慘了」
《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。
原文出處：Toyz入獄人氣下滑？火鍋店688萬頂讓沒人要「15天再降7位數」
更多民視新聞報導
「護理女神」突發性健康因素猝逝 黃明志在場涉毒被捕
謝侑芯飯店全裸亡！黃明志被驗「4毒品陽性」警方全說了
黃明志、謝侑芯「5年前火辣合作影片」曝！黃秋生在現場
其他人也在看
老闆被抓去關...Toyz火鍋店頂讓開價688萬 直降188萬也沒人要
【緯來新聞網】知名實況主Toyz（劉偉健）創立的港式火鍋店「鍋癮子」，於2024年12月展開試營運，緯來新聞網 ・ 10 小時前
Toyz可以鬆口氣！持有大麻花被檢方追訴 法官這樣判
知名實況主Toyz，本名劉偉健，因販售大麻煙彈被判刑4年2月，去（2024）年5月16日入監服刑至今，據《ETtoday新聞雲》報導，因Toyz被搜索時，還被檢警發現持有少量大麻花，檢方偵結後聲請簡易判決，台中地院審理認為，Toyz已因安非他命陽性反應勒戒過，也未驗出大麻反應，不應再追訴處罰，公訴不受理。中天新聞網 ・ 1 天前
15天再降快2百萬！Toyz火鍋店開價688萬頂讓沒人要 網：超哥快來頂
由電競直播主Toyz（劉偉健）創立的火鍋品牌「鍋癮子」才在去年（2024）12月試營運，豈料開不到一年，日前無預警宣布歇業，雖然對外表示理由是為了進行內部調整以及優化空間，不過網紅峰哥爆料火鍋店正在找人頂讓，瞬間掀起大家討論。如今社群上流傳Toyz在台中開設的火鍋店頂讓消息，開出688萬元的價碼卻乏人問津，15天後再度釋出降價訊息，降價幅度高達百萬元。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
陳零九認閃兵後副業也沒了！曾創千萬業績潮牌確定收攤
陳零九今年5月捲入閃兵案，遭檢方偵辦後暫停所有演藝活動。他所投資經營的潮牌服飾今（7日）無預警傳出將停止營運、全館出清。陳零九的經紀人表示，服飾品牌其實每年都會進行季度的規劃，今年決定這個品牌要先休息，也證實陳零九目前已沒有經營任何副業。鏡報 ・ 1 天前
從大樹到玉石的侏儸紀博物館 陳茂盛收藏罕見樹化玉展現大自然神奇
(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】隨著2025彰化設計展落幕，田尾展區中最受矚目的亮點—「隆盛木化石 […]觀傳媒 ・ 1 天前
Toyz投資火鍋店歇業「急降188萬」仍無人接 難脫手關鍵曝光
知名網紅 Toyz 投資的火鍋店開業不到一年即宣布歇業，頂讓金從 688 萬元降至 500 萬元仍難覓買家！儘管店面位於台中七期黃金地段，月租金 26 萬元不算高，但獨特裝潢風格恐成難以脫手的關鍵因素之一。房仲分析，台中火鍋店競爭激烈，潛在買家須考慮經營模式是否適合自己。而 Toyz 目前因販毒案在獄中服刑，近期雖傳出可能加刑，但法院已裁定不受理追加起訴。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
陳零九風波不斷！5年品牌「NineTheory」宣布收攤掀粉絲不捨
歌手陳零九近來風波不斷，先是因涉及逃避兵役風波，宣布全面停工，日前又被無辜捲入YouTuber 家寧與Andy的感情糾紛。近日再傳出壞消息，他投資的潮牌服飾品牌「NineTheory」今（7日）突然宣布結束營運，並同步展開全館出清，庫存售完為止，引發大批粉絲不捨留言。中時新聞網 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 11 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 11 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 4 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 13 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 8 小時前
張忠謀缺席台積電運動會 94歲的他抗癌靠「每天吃一片木瓜」
94歲的台積電創辦人張忠謀今天身體微恙，臨時缺席台積電運動會，讓人關心他的健康狀況。張忠謀養生有一套，包括生活規律、固定運動、飲食清淡，其中早餐必吃一片木瓜，不但改善他長年的胃病，同時也具有抗癌效果。中天新聞網 ・ 7 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前