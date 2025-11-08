Toyz人氣下滑？火鍋店688萬頂讓沒人要「再降7位數」

娛樂中心／徐詩詠報導



知名直播主Toyz（劉偉健）因販毒及持有大麻，被依毒品罪判刑4年2月，2024年5月入監服刑。流量也隨著他入獄雪崩式下滑，似乎連帶影響其副業收入。日前社群上流傳Toyz在台中開設的火鍋店頂讓消息，開出688萬元的價碼卻乏人問津，15天後再度釋出降價訊息，降價幅度高達百萬元。





Toyz入獄人氣下滑？火鍋店688萬頂讓沒人要「15天再降7位數」

Toy入獄連帶讓副業人氣下滑。（圖／翻攝Toyz臉書）劉偉健入獄後，他創辦的港式火鍋店在今年1月就暫時歇業，10月更公布火鍋店頂讓688萬元的訊息。不過整整15天仍未找到買家，於6日再度釋出降價公告，這一降直接砍了188萬元，來到500萬元，有意接手者還能詳談價格。介紹文案則寫道：「歡迎私訊了解，不回答頂讓以外的問題。中七期網紅火鍋店頂讓，技轉可談，與地主重新簽約，設備齊全可直接營業，月租金26萬元。頂讓設備：全店設備一起頂讓（門口風水樹、平板、包廂圓桌、紅酒櫃除外）。」

廣告 廣告

Toyz入獄人氣下滑？火鍋店688萬頂讓沒人要「15天再降7位數」

Toyz火鍋頂讓一口氣降價188萬元。（圖／翻攝臉書）Toyz火鍋店頂讓金大降價後，引發不少關注。部分民眾留言：「請問有更多照片嗎？」、「坪數、桌數及座位數？租期可簽多久呢？」、「裝潢設計不錯」、「超哥快來頂喔」、「網紅都做不起來了，還一般民眾」、「頂讓還想無傷退場」、「這樣的裝潢真的很棒，但不適合火鍋店」、「一定虧慘了」

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：Toyz入獄人氣下滑？火鍋店688萬頂讓沒人要「15天再降7位數」

更多民視新聞報導

「護理女神」突發性健康因素猝逝 黃明志在場涉毒被捕

謝侑芯飯店全裸亡！黃明志被驗「4毒品陽性」警方全說了

黃明志、謝侑芯「5年前火辣合作影片」曝！黃秋生在現場

