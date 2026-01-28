Toyz傳完婚避免驅逐出境 法界人士：非免死金牌

（中央社記者蘇木春台中28日電）前電玩遊戲競技選手Toyz（劉偉健）因案入監，外傳已在獄中登記結婚，避免服刑完遭驅逐出境。法界人士說，婚姻關係非「免死金牌」，若收到強制驅逐處分，可依法提起行政救濟。

媒體報導，劉偉健判刑入獄後，近期外傳他與台灣女星篠崎泫密婚消息，引發外界熱議。

法務部矯正署台中監獄今天表示，對於收容人個人隱私，獄方不便回應；但據了解，劉偉健於113年底已在獄中完成登記結婚，並於114年8月間，移監至彰化監獄。

因劉偉健遭判刑後，服刑完畢恐被驅逐出境，外界認為登記結婚是為留在台灣。曾任檢察官的律師林依成告訴中央社記者，根據「入出國及移民法」規定，外國人受有期徒刑以上刑期宣告，於執行完畢、赦免或緩刑期滿後，內政部移民署得強制驅逐出境。

林依成說，雖然法律規定「得」驅逐出境，但並非「必然」，移民署在裁處強制驅逐出境前，必須召開「強制驅逐出境案件審查會」，並考量家庭狀況、在台居留時間、犯罪性質等條件。

至於在台受刑期間結婚，是否就能具有中華民國國籍，林依成提到，結婚不會自動取得國籍，且受刑紀錄通常導致無法歸化。刑滿後法律上「得」驅逐出境，婚姻關係是考量的重要因素，但非「免死金牌」，若收到強制驅逐處分，可依法向移民署提出異議，或後續提起行政救濟。（編輯：李淑華）1150128