Toyz傳獄中登記結婚「成台灣女婿」 篠崎泫給回應

台北市 / 林彥廷 綜合報導

YouTube 實況主 Toyz（劉偉健）因涉嫌販賣二級毒品大麻菸彈被判 4 年 2 個月，於 2024 年 5 月 16 日入獄，目前已經服刑超過 1 年 9 個月。而有消息傳出 Toyz 與女友篠崎泫登記結婚，成為台灣女婿。

根據《鏡週刊》報導，女方友人消息傳出，近期 Toyz 已經在獄中跟篠崎泫登記結婚，獲得了台灣女婿身分，若Toyz服滿刑期，表定2028年7月16日出獄，但若申請假釋成功，最快在今年11月就恢復自由身。根據中華民國《刑法》第95條規定：「外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。」

廣告 廣告

Toyz 若沒有台灣身分的話，一出獄就會直接被政府趕出門，但若順利當上台灣人，保護他在台灣的資產和未來的網紅事業，都有可能讓他東山再起。而週刊向篠崎泫查證婚訊，她表示「之後有好消息會跟大家說。」

原始連結







更多華視新聞報導

Toyz「請全台喝飲料」 入獄前最後直播大談女友篠崎泫：她很勇敢

Toyz入獄前公開戀情！ 篠崎泫遭酸「可以兵變了」直球反擊

販毒遭判4年2月 網紅Toyz「編號3469」入獄服刑

