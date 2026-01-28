Toyz入獄21個月！篠崎泫「肚子變大」 回應無奈真相

篠崎泫近日傳出與服刑中的男友Toyz在獄中結婚。（圖／翻攝自篠崎泫臉書）





香港籍網紅Toyz於2024年5月入獄，近日傳出與女友篠崎泫在獄中低調結婚，避免出獄後遭到驅逐出境。今年32歲的篠崎泫在IG限動上，曬出自己小腹隆起的照片，相當引人聯想。

Toyz於2021年被查獲販賣二級毒品大麻菸彈，判刑4年2個月定讞，並於2024年5月入獄，至今已服刑1年9個月。

篠崎泫IG自嘲，肚子大到不可理喻。（圖／翻攝自hsyan0625）

篠崎泫方面的有親友近日傳出消息，Toyz與篠崎泫已經在獄中登記結婚。如果消息屬實，Toyz將有望透過婚姻關係取得我國身分，保障他出獄後不被驅逐出境。

篠崎泫服刑期間，多次在社群上曬出小腹隆起的畫面，引來外界猜測「懷孕」。對此，她2025年8月就強調有排便方面的問題，需要靠藥物甚至外力輔助，「天啊！我到底要被誤會懷孕幾次？這伸縮自如的肚子總能嚇到身邊朋友和工作人員。」

篠崎泫2025年就發生腹部明顯隆起的情況。（圖／翻攝自 IG @hsyan0625）

根據《鏡週刊》報導，篠崎泫對於婚訊表示，「之後有好消息會跟大家說。」



