Toyz再7個月可提假釋！持大麻花險加刑期 獲判不受理

知名港籍YouTuber兼網路遊戲實況主Toyz（劉偉健），日前因涉嫌在台販售大麻菸彈，被判4年2月有期徒刑，於2024年5月入監服刑。而Toyz當時遭檢調搜索時，還被發現持有少量大麻花，檢方2025年7月間偵結聲請簡易判決，台中地方法院改回通常程序審理後，認Toyz未驗出大麻反應，且已經因安非他命陽性反應勒戒，大麻反應可能沒被驗出，因此不再追訴處罰，公訴不受理。

Toyz於2021年涉嫌「販賣」大麻菸彈，台中法院考量其坦承、有供出上游等及部分罪未遂等予以減刑，依6個毒品罪判他4年2月徒刑；二審開庭時其拿出30張公益感謝狀盼能獲緩刑，不過法官認為購買之二級毒品數量高達500顆，購買的成本達60萬元，且刑度超過2年，不符合緩刑要件，駁回上訴；最高法院亦駁回上訴定讞，去年入獄執行。而刑期滿二分之一得以申請假釋，也就是說，Toyz最快要2026年6月才能申請假釋。

事實上，Toyz當時遭檢警搜索時，還被找到第二級毒品大麻花2包以及大麻吸食器，Toyz坦承「持有」但許久未施用，而僅被從毛髮驗出甲基安非他命陽性反應，被送進勒戒所。法院考量，遭查扣之毒品，在遭搜索前也有施用後遺留、持有，該罪由施用毒品罪所吸收，且其勒戒執行完畢釋放不起訴，不應再予單獨追訴處罰，因此檢方聲請簡易判決處刑之程序違背規定，無從補正，應為公訴不受理判決。可上訴。

