Toyz去年悄移監彰監服刑 結婚解套避驅逐？判決早留伏筆

記者陳佳鈴／台中報導

知名網紅「Toyz」（劉偉健）因販賣大麻菸彈遭判刑4年2月確定，目前正於彰化監獄服刑。近期外界盛傳他疑似為了保住居留權，意圖在獄中與緋聞女友、藝人篠崎泫登記結婚。然而，這招「結婚保身符」真的有效嗎？法界人士直言「沒用」，即便結婚，只要居留效期一到，Toyz仍將面臨被「強制驅逐出境」的命運，而據了解，目前Toyz已從台中監獄移監至彰化監獄服刑中。

Toyz身為香港籍人士，其在台服刑後的去留備受關注。根據司法院判決書顯示，最高法院雖然駁回上訴，維持4年2月刑期，但法官並未在主文中宣告「刑之執行完畢或赦免後驅逐出境」。

廣告 廣告

前檢察官、現任律師戴連宏分析，依《刑法》第95條，法官對於外國人犯罪是否驅逐出境擁有裁量權。本案法官未宣告驅逐，或許是考量其悔意或相關情狀，這意味著Toyz在「刑法」層面上暫時逃過一劫。

但律師警告，真正的關卡在《入出國及移民法》。即便法官沒趕人，Toyz仍是外籍人士，一旦他在台灣的「合法居留效期」屆滿，移民署依法仍須將其強制驅逐出境。

至於傳聞中的「結婚」能否解套？律師強調，外籍受刑人在台結婚，並不代表直接取得中華民國國籍。若居留證過期，他仍須先出境，再以配偶身分重新申請入境。然而，關鍵在於Toyz已有「販毒判刑」的犯罪紀錄，依照法規，這將成為他未來申請入境的巨大阻礙，極可能面臨「一定時間內禁止入境」的管制，想靠結婚留在台灣恐是癡人說夢。

回顧案情，台中檢警於2021年查獲Toyz涉嫌販賣大麻菸彈，數量多達200顆，且溯源發現其購買成本高達60萬元。雖然Toyz在二審時拿出數十張公益感謝狀求情，強調是幫朋友而非牟利，但法官認定其販毒數量龐大、情節重大，不予緩刑，全案判刑4年2月定讞。目前Toyz已從台中監獄移監至彰化監獄服刑中。

更多三立新聞網報導

尾牙想中大獎、中威力彩！掌心寫「1字」哈氣必中 4生肖「財運逆天」

好會賺！草屯公所賣靈骨塔月賺破億 霸氣發1~5歲幼童爽領2萬

台中豐原驚爆「雞隻集體暴斃」上千隻！農業局勒令封鎖 業者：全面退費

「茶葉蛋+1神物」醫瘦20公斤！這樣吃早餐90➞68KG只花8個月

