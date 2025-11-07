Toyz可以鬆口氣！持有大麻花被檢方追訴 法官這樣判

知名實況主Toyz，本名劉偉健，因販售大麻煙彈被判刑4年2月，去（2024）年5月16日入監服刑至今，據《ETtoday新聞雲》報導，因Toyz被搜索時，還被檢警發現持有少量大麻花，檢方偵結後聲請簡易判決，台中地院審理認為，Toyz已因安非他命陽性反應勒戒過，也未驗出大麻反應，不應再追訴處罰，公訴不受理。

2021年，Toyz涉嫌販賣大麻煙彈被逮捕，檢警調查發現，他以60萬元向上游購入500顆大麻煙彈後販售，Toyz毛髮檢驗曾驗出甲基安非他命陽性反應，因此被羈押2個月，不過他供出毒品上游並坦承犯行，法官裁定以150萬元交保，並須進勒戒所。

台中地院審理後，認為本案不宜簡易判決處刑，改回通常程序審理。法院審酌Toyz在遭搜索前曾施用甲基安非他命，毛髮僅檢驗出安毒陽性反應，並無大麻代謝物，尿液檢驗也呈陰性反應。但Toyz自承該2包大麻花是在派對上取得，先前有施用但已很久沒使用。

法院考量毛髮檢驗，可能因時間或劑量等因素，導致未檢出大麻反應，不能僅憑檢定報告，就認定Toyz沒有施用大麻，法官認為Toyz既已許久未施用大麻，遭查扣的毒品，顯示在搜索前也有施用後遺留持有，該罪應由施用毒品罪所吸收。

最終，法院認為Toyz已因安非他命陽性反應，完成勒戒觀察程序並獲不起訴處分，該程序仍有效力，不應再予單獨追訴處罰。因此，法院判決檢方就Toyz持有第二級毒品犯行聲請簡易判決處刑之程序違背規定，應為公訴不受理判決，此判決可上訴。

