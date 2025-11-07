知名網紅 Toyz 投資的火鍋店開業不到一年即宣布歇業，頂讓金從 688 萬元降至 500 萬元仍難覓買家！儘管店面位於台中七期黃金地段，月租金 26 萬元不算高，但獨特裝潢風格恐成難以脫手的關鍵因素之一。房仲分析，台中火鍋店競爭激烈，潛在買家須考慮經營模式是否適合自己。而 Toyz 目前因販毒案在獄中服刑，近期雖傳出可能加刑，但法院已裁定不受理追加起訴。

Toyz投資火鍋店歇業「急降188萬」仍無人接，難脫手關鍵曝光。(圖／翻攝網路)

知名網紅 Toyz 投資的火鍋店開業不到一年即宣布歇業，頂讓金從原本的 688 萬元在半個月內降至 500 萬元，但仍未能成功脫手。這家位於台中七期，地段位置不錯，卻因為裝潢獨特市場等因素，難以脫手。同時，Toyz 本人因販毒案件目前仍在監獄服刑，近期雖傳出可能加刑的消息，但法院已裁定不受理。

知名網紅 Toyz 投資的火鍋店開業不到一年即宣布歇業。(圖／翻攝網路)

這家由 Toyz 與多名股東合資創辦的火鍋店，主打中港口味菜品，營運僅短短 10 個月就結束營業。今年 10 月，店家才釋出頂讓訊息，開價 688 萬元，但不到半個月後，臉書貼文便顯示頂讓金已下修至 500 萬元。台中七期資深房仲廖香婷表示，以該店面每月 26 萬元的租金行情來看，租金算是不高，但火鍋店在台中競爭非常激烈，潛在買家必須考慮經營模式是否適合自己。

火鍋店在台中競爭非常激烈，潛在買家必須考慮經營模式是否適合自己。(圖／TVBS)

有房仲分析指出，這間火鍋店雖位於台中七期核心區域，地段優良，且以百坪空間計算，月租金 26 萬元確實合理。然而，儘管店內擁有價值 3000 萬元的氣派裝潢，但其特定的風格可能也是難以脫手的關鍵因素之一。

店內擁有價值 3000 萬元的氣派裝潢，但其特定的風格也是難脫手的關鍵因素之一。(圖／TVBS)

目前，這家火鍋店仍未找到接手者。而 Toyz 本人則因販賣大麻煙彈被判處 4 年 2 個月徒刑，正在監獄服刑。近期，他又被追訴持有大麻，一度傳出可能加刑的消息。不過，法院認為 Toyz 未驗出大麻反應，加上他早前已因安非他命陽性反應接受勒戒，因此裁定不受理這項追加起訴。

