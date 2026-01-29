Toyz曾要求篠崎泫寄私密照！她直球回應 超曖昧對話曝光

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

香港籍網紅Toyz（劉偉健）2021年因透過網路販售二級毒品大麻菸彈，遭到判刑4年2個月定讞，並於2024年5月16日入獄，而服刑至今已超過1年9個月的他，日前被爆出已經與女友篠崎泫登記結婚，消息曝光後，在網路上掀起熱議，其中就有網友翻出，在Toyz入獄之前曾向篠崎泫要求寄性感照給自己。

Toyz與篠崎泫過往曖昧對話曝光。（圖／翻攝Toyz、篠崎泫IG）

Toyz過去經常透過直播與網友互動，有次他不只在過程中對篠崎泫告白，更脫口希望對方可以在自己入獄後寄三張裸露的照片給他，而當時篠崎泫來還在留言區回應：「需要很大張嗎？」Toyz則回答：「不用，我會告訴妳size。」這段對話如今又因兩人結婚的消息再被提起。

其實Toyz跟篠崎泫在正式在一起前，就曾被捕捉到兩人互動曖昧，還被眼尖網友發現疑似有同款情侶鞋、手機殼等，而Toyz也不時會在直播中示愛，還曾喊話：「要養篠崎泫一輩子。」但兩人始終沒有坦承戀情，直到Toyz入獄前才正式認愛。而據悉Toyz在服刑期間，不時會與篠崎泫通信，篠崎泫也曾在節目上分享自己到監獄探視Toyz的過程。如今兩人被爆出在獄中低調結婚，篠崎泫經紀人僅回應：「之後有好消息會跟大家說。」





◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

