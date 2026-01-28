Toyz有錢要繳！遭「超派鐵拳」毆打求償205萬 北院命限期繳裁判費

記者楊佩琪／台北報導

正在服刑中的香港籍網紅「Toyz」劉偉健，被爆與女友篠崎泫在獄中完成結婚登記，再度躍上媒體話題版面。而Toyz入獄前，被網紅「超派鐵拳」黃伯超毆打，黃伯超被判刑6月確定，Toyz另提起民事訴訟，求償205萬元。不過台北地方法院日前裁定裁判費2萬5千餘元限期繳交，否則將駁回訴訟。

2024年1月20日晚間，Toyz 到超哥經營的日式料理店用餐並開直播。過程中，Toyz批評醋飯不好吃，不滿Toyz恐故意找碴為了賺流量，雙方到餐廳外頭談判。Toyz控訴，雙方講沒幾句話，超哥就朝他痛毆，打到他頭破血流，直播也因此中斷。還威脅他只要一天在台灣就別想活著。

警方到場，將超哥及其他友人逮捕，Toyz則被送醫治療，縫了11針，事後對超哥提告殺人未遂、恐嚇、傷害等4罪。一審台北地方法院判處超哥6月有期徒刑，2025年定讞。23日，北院通知超哥報到執行，超哥繳完18萬易科罰金，執行完畢。

Toyz 則另對超哥提起民事訴訟，根據北院裁定，除了攻擊他的部分，求償30萬元，另就攻擊林姓男助理部分，求償175萬元，合計求償205萬元，經計算過後裁判費為2萬5485元，北院日前要求Toyz 於裁定書送達後5日內補繳，若仍未繳，將予以駁回訴訟。

