Toyz服刑中傳喜訊！爆獄中與「篠崎泫登記結婚」成台灣女婿

香港籍網紅Toyz於2021年因涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈遭查獲，最終被判處有期徒刑4年2個月定讞。Toyz於前年5月16日入獄服刑，獄中編號為3469，至今已服刑超過1年9個月。儘管身陷囹圄，近日傳出他已在獄中與篠崎泫結婚。

據《鏡週刊》報導，女方友人透露，Toyz近期已在獄中與篠崎泫完成結婚登記。此消息曝光後引發關注，因Toyz為香港籍，若順利與中華民國籍配偶結婚，未來有機會取得台灣身分，進而降低出獄後遭驅逐出境的風險，可說是雙喜臨門。

據了解，Toyz入獄前已將個人投資事業及網路頻道交由他人代為管理，期間仍透過內容創作維持曝光度。外界也曾關注他在獄中的生活狀況，顯示其即使服刑，仍持續維繫網路影響力。

依照判決，Toyz若服滿刑期，預計於2028年7月16日出獄；若假釋申請順利，最快可於今年11月恢復自由身。根據中華民國《刑法》第95條規定：「外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。」因此是否具備台灣身分，將成為他出獄後能否留台發展的重要關鍵。

此次婚訊傳出後，篠崎泫低調回應「之後有好消息會跟大家說。」未進一步說明細節。

根據民法相關規定，若當事人因服刑等特殊因素，無法親自前往戶政事務所辦理結婚登記，可向戶籍地戶政事務所預約申請，由公務人員協助完成相關手續。以Toyz的情況為例，第一步須向看守所提出「結婚申請報告」，載明結婚意願，並檢附相關文件，經獄方核准後，才會安排戶政事務所人員進入看守所辦理登記程序。

此外，獄中結婚的受刑人，若在服刑期間表現良好，還有機會申請使用專設的懇親宿舍。該制度允許受刑人與配偶或直系親屬在規定期間內同住，藉此穩定情緒、協助重返社會。一般而言，懇親宿舍每月可申請一次，每次最長7天。

