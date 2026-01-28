Toyz爆獄中娶篠崎泫！「升格台灣女婿」避免遭驅逐

知名香港籍實況主Toyz（劉偉健）因販售大麻煙彈被判刑4年2月，2024年5月入監服刑至今。近來他被媒體爆出，與女友篠崎泫已登記結婚，避免刑滿出獄後被驅逐出境。

Toyz被爆出和篠崎泫結婚。（圖／翻攝自IG @toyzlol）

Toyz服刑前認愛女星篠崎泫，篠崎泫也曾在節目中透露，去探監Toyz都只有10分鐘的時間能見面，期間會與Toyz隔著玻璃貼著手，還會忍不住掉淚，同時也會跟他講工作、家人的事情，叮嚀他在獄中要好好照顧自己。

據悉，Toyz若成功假釋，最快於今年11月就能重獲自由，但依《刑法》第95條，若故意犯罪被判處有期徒刑以上刑度，法院得裁定於服刑完畢後驅逐出境。

篠崎泫回應喜訊。（圖／翻攝自篠崎泫臉書）

據《鏡週刊》報導，女方友人傳出消息，Toyz已與篠崎泫登記結婚，正式成為台灣女婿，有望藉此取得我國身分，出獄後才不會面臨被驅逐出境等相關問題。針對結婚消息，篠崎泫本人則表示「有好消息會跟大家說」。

