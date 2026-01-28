Toyz爆獄中完婚成「台灣女婿」！篠崎泫探監隔鐵窗落淚 情人節深情告白這句話

Toyz在獄中結婚疑似是為未來鋪路。翻攝篠崎泫、Toyz臉書

香港籍網紅Toyz因為販售大麻煙彈觸犯二級毒品罪，目前在台中監獄服刑，至今已滿1年9個月。近日傳出他已在獄中與女友篠崎泫完成結婚登記，正式成為「台灣女婿」，此舉也被解讀為，未來刑滿出獄後，可以避免立即遭到驅逐出境的命運，一切都已經打好算盤。

受刑人獄中結婚有前提 表現良好能住「五星級懇親宿舍」

據《鏡週刊》報導，受刑人於獄中結婚在台灣屬合法程序。依民法規定，若因服刑無法親自前往戶政事務所，只要向戶籍地戶政事務所預約申請，即可由公務人員進入監所協助辦理。流程須先向看守所提出「結婚申請報告」，說明結婚意願並檢附相關文件，經獄方核准後，再由戶政人員完成登記，而關鍵前提是配偶須親自同意並完成申請手續。

篠崎泫（左）、Toyz（右）傳出在獄中結婚。翻攝篠崎泫、Toyz臉書

此外，獄中結婚也可能帶來額外福利，表現良好的受刑人，有機會申請使用懇親宿舍，與配偶或直系親屬短暫同住，以穩定情緒、協助復歸社會，一般每月可申請一次，每次最長 7 天，部分監所甚至設有設備完善的「五星級懇親宿舍」，內有獨立衛浴、冷氣與電視。

篠崎泫探監落淚 在情人節向獄中Toyz告白

回顧Toyz與篠崎泫的感情發展早有跡可循，兩人緋聞延燒超過一年，早在 2023 年便被網友抓包穿搭、配件與居家背景高度雷同，Toyz也曾在直播中半開玩笑放話要「養她一輩子」。入獄前Toyz才正式認愛，甚至帶著母親與篠崎泫看房，入獄後篠崎泫多次公開探監心情，透露短短10分鐘隔玻璃會客常忍不住落淚，篠崎泫還曾在情人節表示：「能隨時連絡到對方，是件非常非常幸福的事。」



