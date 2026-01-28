Toyz爆獄中完婚篠崎泫拚留台 法界揭密：「這件事」才是關鍵

Toyz傳在獄中與篠崎泫登記結婚，為出獄後續留台灣準備，但法界人士指出結婚非留台的關鍵因素。翻攝IG＠hsyan0625、Toyzlol

香港籍網紅Toyz（劉偉健）因販售大麻煙彈觸犯二級毒品罪，遭判刑4年2月定讞，入監服刑至今已1年9個月，表定2028年7月16日出獄。近期獄中頻傳他已與女友篠崎泫正式登記結婚，對於一名港籍受刑人而言，成為「台灣女婿」是否能成為免於驅逐出境的保命符？法界人士指出，最關鍵的影響並非結婚身分，而是他原本的居留效期。

原本在台中監獄服刑的Toyz，去年因收容人數調度移監彰化監獄。根據司法院判決書顯示，劉偉健（Toyz）犯下共同販賣第二級毒品等6項罪名，案經最高法院駁回上訴確定。值得注意的是，法官在判刑時並未宣告劉偉健在執行期滿後「需驅逐出境」。

結婚非保障 法界人士點出關鍵點：居留效期

法界人士解釋，依照刑法第95條規定，外國人受有期徒刑以上宣告者，法官擁有裁量權決定是否驅逐出境。由於Toyz並未被附加宣告，因此他刑滿後能否留台，重點在於其在台合法居留權是否屆滿；若居留效期已滿，不論是否結婚，仍需面臨強制出境的命運。

依據入出國移民法規，外籍人士在受刑期間與台灣人結婚，並不代表直接取得中華民國國籍。即便Toyz成功晉升「台灣女婿」，若其原本的居留證到期，仍得依規定先驅逐出境，後續再以配偶身分重新申請入境許可。

Toyz在入獄前在直播認愛篠崎泫，透露雙方認識5、6年之久，感激女方明知道他有案在身上仍願意與毒販交往。翻攝IG＠hsyan0625

結婚不等於有國籍！法律專家揭留台困境 曾有犯罪紀錄申請入境難

然而，律師也提醒，若外籍人士在台有犯罪紀錄，即便有婚姻事實，移民署仍極可能依照相關規定，在一定時間內不予許可其入境。這意味著Toyz與篠崎泫即便完成婚禮，未來仍可能面臨一段漫長的跨海分離期。

回顧這起轟動一時的毒品案，台中檢警於2021年查獲多達200顆大麻菸彈，並溯源逮捕當時31歲的Toyz（劉偉健）。Toyz在法庭上交出毒品上手並拿出數十張公益感謝狀求情，自稱犯案動機是「要幫朋友」且「心理狀態不穩定」，請求網開一面。

但二審法官認為他購買的二級毒品數量龐大、成本高達60萬元，且犯罪情節不輕，最終維持4年2月徒刑判決。如今他在獄中傳出婚訊，究竟是真愛守候還是法律攻防，再度成為社群討論焦點。



