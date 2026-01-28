Toyz爆獄中密娶篠崎泫！最快11月出獄免遭遣返

娛樂中心／李明融報導

香港籍網紅Toyz（劉偉健）因販售大麻菸彈遭逮，在台面臨牢獄之災，至今已服刑1年9個月。今（28日）週刊爆出他已與女友篠崎泫在獄中完成結婚登記，正式升格「台灣女婿」。兩人選在服刑期滿前共結連理，關鍵動機傳出是為了讓Toyz在刑滿或假釋後，能依親取得居留資格，避免遭驅逐出境遣返香港。針對此消息，篠崎泫並未否認，僅低調表示「之後有好消息會跟大家說」。

根據週刊報導，Toyz因觸犯《毒品危害防制條例》二級毒品罪入獄，目前已在台中監獄服刑近2年。依據《刑法》第95條規定，外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於執行完畢後驅逐出境。然而，若Toyz與具備台灣國籍的篠崎泫結婚，身分將轉變為「台灣配偶」，這將成為他免於遣返的有力保障。在實務辦理上，由於Toyz在監服刑無法親自前往戶政事務所，依規定可向戶籍地戶政事務所申請預約，由公務人員入監協助辦理登記。若成功取得身分，Toyz出獄後不僅能保住在台資產，也能繼續在台灣經營事業。

Toyz與篠崎泫的緋聞自2023年便鬧得沸沸揚揚，網友多次抓包兩人擁有情侶鞋與相似的居家陳設。Toyz曾於直播中半開玩笑承諾「養她一輩子」，雙方直到2024年入獄前夕才大方認愛。據悉，在入獄前Toyz曾帶著母親與篠崎泫看房，最終篠崎泫購入內湖一處35坪、價值約5,000萬元的房產，傳出Toyz慷慨贊助1,000萬元購屋金。儘管兩人分隔兩地超過一年，感情似乎未受影響，如今傳出婚訊，也讓這段「遠距離戀情」有了結果。

