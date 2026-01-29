Toyz爆獄中結婚篠崎泫！曾直播索「3張裸露照」對話全被挖

網紅Toyz（劉偉健）爆與交往多年的女友篠崎泫在獄中完成結婚登記。（圖／翻攝自Toyz、篠崎泫 IG）





網紅Toyz（劉偉健）因販售大麻菸彈遭判刑4年2個月，近日傳出與交往多年的女友篠崎泫在獄中完成結婚登記，正式成為「台灣女婿」。有網友就翻出Toyz曾在直播時，向篠崎泫要裸露照片，而篠崎泫當時也現身留言區回應了。

Toyz入獄前向篠崎泫索要裸露照

Toyz因販賣大麻菸彈遭判刑，於2024年5月15日入獄服刑前開直播向觀眾道別，並首度認愛篠崎泫，直言「是的沒錯，我是喜歡她沒錯，以前沒敢追他，畢竟有案子卡在身上，也不想拖累別人，今年我們的確是在一起了。」此外，他也曾在直播中公開向篠崎泫索要「3張裸露照」，並解釋，「對我來說，在裡面如果能收到明星比較性感一點的照片，會很有面子，你懂嗎？所以篠崎泫，我希望妳可以答應我。」

篠崎泫看到後留言表示「我會給你7天份會客菜」，Toyz則回應道「篠崎泫，我不要妳的會客菜，我希望妳可以寄信給我。」並直白，希望每一封信都能放3張比較裸露的照片，好讓Toyz在獄中「自我安慰」，篠崎泫當時非但沒有避諱，還在留言區俏皮回應「需要很大張嗎？」，Toyz則曖昧地回覆「不用，我到時候再告訴妳那個Size。」

如今篠崎泫的親友傳出消息，Toyz與篠崎泫已經在獄中登記結婚，對此篠崎泫則回應「之後有好消息會跟大家說。」

