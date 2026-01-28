Toyz爆獄中結婚！ 篠崎泫經紀人「曖昧回應」
香港籍網紅Toyz（劉偉健）因為販毒案入監服刑，至今已有1年9個月時間，在入獄前他就傳出與台日混血女星篠崎泫交往，雖說尚未出獄，但28日上午傳出他已悄悄在獄中與篠崎泫登記結婚。對於傳聞，篠崎泫經紀人稍早回應，並未直接否認也未承認。
事實上，Toyz在入獄前10小時不到，開直播承認與篠崎泫的戀情，原本用意是希望外界別再關注此事，只是篠崎泫公司在此前毫不知情，認愛反而大大影響工作，甚至許多合作被中途腰斬、取消。
篠崎泫表示，與Toyz認識六年，對方很符合自己當戀人的條件，然而Toyz長年以來陷入大大小小糾紛，讓她有些卻步、不敢貿然答應交往，中間也一度斷聯。但最後發現Toyz的細膩改變，決定交往：「他是那種擁有100，願意給女友90的人。」
篠崎泫透露，會固定前往台中探監，來回台北台中奔波，只為了10分鐘的會面，加上2人熱戀期就正好是Toyz入獄的時間，讓她難以適應，感情備受考驗。
如今，篠崎泫傳出和在獄中的Toyz登記結婚，原因是Toyz在假釋或刑滿出獄時，能夠避免遭驅逐出境或遣返，以依親身分取得居留權。
對此，經紀人僅簡短回覆「之後有好消息會跟大家說」，由於篠崎泫近來積極進行凍卵，記者追問是指結婚喜訊，還是指未來懷孕喜訊，經紀人並無回覆。
