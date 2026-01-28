Toyz爆獄中結婚！娶台日混血女星篠崎泫免遭驅逐出境

前《英雄聯盟》世界冠軍、香港籍電競直播主Toyz劉偉健，2021年間因販售大麻菸彈遭判刑4年2月確定，2024年5月16日入監服刑，獄中編號3469，表定期滿出獄時間為2028年7月中旬。原本在台中監獄服刑的劉偉健，去年因監獄收容人數問題移監至彰化監獄。

根據司法院檢索系統判決書顯示，劉偉健犯共同販賣第二級毒品罪等6罪，應執行有期徒刑4年2月。台中檢警在2021年5至9月間，陸續在中部地區查獲多名藥頭，起獲多達200顆大麻菸彈，向上溯源後認定劉偉健嫌疑重大，同年9月28日逮捕。一審認定劉偉健坦承犯行，依6個毒品罪判處4年2月徒刑。二審時劉偉健拿出數十張參與公益活動感謝狀求情，強調犯案動機是要幫朋友，但法院認為其購買二級毒品高達500顆，購買成本達60萬元，犯罪情節不輕，維持原判。

最新消息指出，Toyz已在獄中與台日混血女星篠崎泫登記結婚。對於結婚喜訊，篠崎泫低調回應表示，之後有好消息會跟大家說。據悉，Toyz入獄後不久便寄給篠崎泫一封長達45頁的手寫情書，令她相當感動。

彰化地檢署前檢察官戴連宏律師表示，外籍人士遭法院判刑是否驅逐出境，刑法第95條規定法官有裁量權。本案法官判刑時未宣告劉偉健執行期滿後需驅逐出境。不過依入出國移民法規，外籍人士在台受刑期間與台灣人登記結婚，不代表具有中華民國國籍身分，若外籍人士在台居留效期已屆，則需驅逐出境，後續再以結婚事由申請入境許可。

知情人士透露，為照顧篠崎泫，Toyz在入獄前贊助新台幣千萬元協助她購置內湖房產。篠崎泫去年7月在台北內湖買下室內35坪的房產，總價約5000萬元，加上裝潢翻新花費數百萬元。Toyz入獄前忙著將在台灣投資飲料店及各種收入等資產交給身邊人管理。

