Toyz爆獄中結婚 娶篠崎泫「升格台灣女婿」 出獄享1保障

Toyz（左）入獄1年9月爆結婚，娶篠崎泫可享1保障。（圖／IG@toyzlol、hsyan0625）

知名YouTuber Toyz（劉偉健）2024年因販賣毒品案遭判刑4年2月，並在同年5月於台中監獄服刑。入監前，Toyz公開認愛女星篠崎泫，隨後兩人經常以書信來往，篠崎泫也不時到監獄探望，想不到1年9月過去，近日竟傳出兩人結婚的消息。

根據《鏡週刊》報導，女方友人近期有消息傳出，Toyz已經在獄中和篠崎泫登記結婚，由於Toyz本身為香港人，因此結婚後的他不僅娶得漂亮的老婆，還獲得「台灣女婿」身分。而根據現行法規規定，「外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境」，倘若Toyz結婚的消息屬實，他便擁有台灣身分，自然保障出獄後不被驅逐出境。

回顧Toyz與篠崎泫的戀情，Toyz過去透過直播多次向篠崎泫示愛，但未證實緋聞，直到入監服刑前夕才正式公開戀情，並希望大家好好照顧女方。起初篠崎泫坦承無法習慣獨自在外的生活，有種劇烈的抽離感，甚至天天在美國為此落淚，不過她始終不離不棄，除了自己的事業外，也幫忙關心男方的副業，逐漸找到生活與心情的平衡點。

篠崎泫先前在社群透露，兩人會利用書信維繫感情，Toyz還曾回傳多達45頁的信，讓她直呼很久沒寫過那麼多字，同時也在節目分享過，會定期前往台中探監，只是每次都要花上整天時間，從台北搭車到台中還要排隊等候，只為了短短10分鐘見面。至於登記結婚的消息，篠崎泫回應《鏡週刊》：「之後有好消息會跟大家說。」

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

