Toyz爆獄中閃婚！篠崎泫小腹隆起傳懷孕 重話回應了：造謠怎能忍

知名實況主Toyz（劉偉健）販售大麻菸彈遭判刑4年2個月，入獄前直播認愛台日混血女星篠崎泫，感情動向備受關注。近日被爆已在獄中低調登記結婚，對此篠崎泫回應：「之後有好消息會跟大家說。」如今又傳出懷孕消息，她也在社群無奈回應。

篠崎泫被傳懷孕，無奈發聲。（圖／翻攝自IG @hsyuan0625）

篠崎泫日前拍攝凍卵相關影片時小腹微凸，被部分網友猜測是否「雙喜臨門」。對此她在 Threads 無奈發聲，直言自己屢遭謠言纏身，「被造謠十次、百次、千次的人，到底都是怎麼忍的？」語氣相當心累。

事實上，Toyz入獄前曾與篠崎泫被拍到和房仲一同現身內湖看屋，之後她也購入位於內湖、總價約5千萬元的豪宅。外界一度盛傳 Toyz出資協助，甚至贊助女友約千萬元，並將資產與副業交由篠崎泫代為管理。對此她曾出面澄清，強調自己僅協助處理行政事務，從未拿過任何報酬。

