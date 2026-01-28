Toyz爆與篠崎泫結婚！懇親宿舍每月「有望同住7天」

知名香港籍實況主Toyz（劉偉健）因販售大麻煙彈被判刑4年2月，近期傳出他與女友篠崎泫已在獄中登記結婚。據悉，表現良好的受刑人可與配偶在懇親宿舍同住，每月1次、每次最長7天。

Toyz與篠崎泫。（圖／翻攝自IG）

據悉，外國受刑人在台灣獄中可以結婚，流程為向監獄提出申請，獲准後由戶政人員至監獄協助辦理。外國人若與台灣人結婚，確實可能因獲得身分而降低出獄後被依《刑法》第95條「驅逐出境」的風險。

事實上，在獄中結婚的案例並不少，若受刑人於執行期間行狀善良，得准其於一定期間內與直系血親、配偶在指定之處所（懇親宿舍）同住。

根據法務部矯正署官網說明，一級受刑人及外役監受刑人，經核准與眷屬同住者，以每月1次，每次不逾7日為原則。部分監所的懇親宿舍還提供獨立套房，房內更配備冷氣、衛浴設備及電視，對於其他未婚受刑人，懇親宿舍宛如「五星級飯店」。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

