Toyz獄中娶篠崎泫拚保台灣身分 律師點出「1關鍵」：結婚也沒用

篠崎泫（左）與Toyz（右）傳出獄中結婚。翻攝網路

香港籍網紅Toyz因販售大麻菸彈遭判刑4年2個月定讞，前年5月入獄服刑，近日卻傳出在獄中與篠崎泫登記結婚，外界關注是否能藉婚姻「保住台灣身分」。前士林地檢署檢察官、律師翁偉倫指出，Toyz 出獄將失去合法留台身分，依《入出國移民法》規定須離境，想再入境得向移民署申請，即便有台灣配偶，也只是審查時的參考因素，「結婚並不代表一定能留台或返台」。

篠崎泫（右）與Toyz（左）傳出獄中結婚。翻攝網路

律師翁偉倫指出，Toyz出獄後，是否強制離台關鍵在《入出國移民法》，而非《刑法》。 由於法院並未宣告保安處分或驅逐出境，因此《刑法》上不會直接將他遣返，但外國人若有犯罪紀錄，移民署可依法撤銷居留許可，這屬於行政裁量權，與刑事責任無關。翁偉倫也舉例，過去部分中國大陸籍配偶即使擁有永久居留權，仍可能因違反台灣法律遭撤銷居留。

廣告 廣告

至於是否能因結婚留在台灣，翁偉倫強調「婚姻不是法律保證」，只是審查時考量的因素。 他指出，若Toyz未具永久居留資格，刑期結束後將喪失合法身分，依法須離境；未來是否能再入境，仍取決於移民署的審核，而非單純取決於婚姻關係。

翁偉倫進一步說明，Toyz為香港籍，並非持一般簽證，而是依移民署核發入台許可，未來若欲再入境，須依《港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法》重新申請。 該辦法與《入出國及移民法》規範精神相近，若有犯罪紀錄，移民署得不予許可；即使在台有配偶，也僅構成申請居留的條件之一，仍須通過移民署審查，因此無法說「結婚即可保證留台或返台」。



回到原文

更多鏡報報導

台中女警恐嚇盧秀燕開3槍反轉 親筆信曝光分隊長「會議室收驚過程」

太陽聯盟星陽會15人落網！GPS定位、女兒身高體重都被查 他慘帶新婚妻全家跑路

女警撞車「假驗傷」報復女大生！誣告罪判4月定讞 這下慘了恐吃牢飯

腦殘無國界！妹子衝大浪賣命自拍 豬隊友推了她一把