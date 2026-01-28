Toyz獄中爆閃婚篠崎泫！網震驚「出獄就升格台灣女婿」 竟有1關鍵保障

（記者張芸瑄／綜合報導）香港籍網紅 Toyz（劉偉健） 因販賣二級毒品大麻菸彈案在 2021 年遭查獲，最終被判處 4 年 2 個月徒刑定讞，於前年 5 月 16 日入獄執行，目前已服刑超過 1 年 9 個月。然而，《鏡週刊》近日接獲消息，指 Toyz 在獄中傳出喜訊，與台灣藝人 篠崎泫 已完成結婚登記，成為正式夫妻，引起外界高度關注。

據女方友人透露，Toyz 在獄中期間與篠崎泫低調登記，婚訊在圈內流傳後，引發討論。由於 Toyz 為香港籍人士，法律上若無中華民國身分，未來出獄後可能面臨被驅逐出境風險；而與台籍配偶結婚後，並取得合法身分，可望避免刑滿即被遣返的處境，對其於台灣的資產、生活與後續事業布局影響重大。外界普遍認為，Toyz 近年在台灣深耕電競與自媒體產業，若能順利取得身分，將大幅降低出獄後的法律不確定性，使其有機會重新回到公開舞台。

圖／據女方友人透露，Toyz 在獄中期間與篠崎泫低調登記。（翻攝 Toyz臉書、篠崎泫IG）

依目前制度推估，Toyz 若不申請假釋，表定須在 2028 年 7 月 16 日才能服刑期滿；但若假釋順利核准，最快今年 11 月便能恢復自由身，因此婚訊曝光，也讓外界關注他是否正為出獄後的人生進行布局。《刑法》第 95 條明文規定：「外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。」因此婚姻關係對 Toyz 而言，確實可能成為關鍵保護。

根據《鏡週刊》說法，已就婚訊向篠崎泫求證，她回應：「之後有好消息會跟大家說。」未正面否認，也讓這段跨越獄牆的婚姻更具真實性。對於 Toyz 而言，娶妻與可能取得台灣身分，無疑是一段人生低潮中的重大轉折，也讓他的未來動向再度成為外界關注焦點。

《引新聞》提醒您：拒絕毒品，珍惜生命！毒品防制諮詢專線：0800-770-885

