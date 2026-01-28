Toyz獄中與篠崎泫結婚成台灣女婿？能否避開出獄後遭驅逐出境引關注

前《英雄聯盟》世界冠軍，香港籍的實況主 Toyz（劉偉健）因販售大麻煙彈觸犯二級毒品罪，入獄服刑至今已約 1 年 9 個月，不過今（28）日有媒體爆料，他已在獄中與女友篠崎泫完成結婚登記，正式成為人夫，也因此多了一層「台灣女婿」身分，引起網友熱議是否能藉此避開出獄後遭驅逐出境的命運。

兩人被爆已經結婚（圖源：Toyz / 篠崎泫）

消息指出，Toyz 若服滿刑期，預計 2028 年 7 月 16 日出獄；若申請假釋順利，最快今年 11 月就可能重獲自由。由於他本身為香港籍，依法律規定，外國人若被判處有期徒刑以上刑責，刑滿後「得」被驅逐出境，也讓外界好奇，這樁婚姻是否能成為他的「保命符」。

不過從實際法律面來看，情況恐怕沒有想像中樂觀。結婚確實能讓港澳人士具備申請「依親居留」的資格，但這只是可以申請，並非一定核准。移民署在審查時，對是否有重大犯罪紀錄看得極重，而 Toyz 已因毒品案判刑並正在服刑，實務上屬於相當不利的條件，主管機關本來就有權不准其居留申請。

即便退一步假設，他真的因婚姻取得居留資格，也不代表身分就此高枕無憂，依法只要被判處一年以上有期徒刑確定，移民署仍可撤銷或廢止居留；港澳人士雖有專屬規定，但對重大刑案的管控方向並沒有比較寬鬆，婚姻並非萬靈丹。

至於外界揣測的「當台灣人」更是長路一條。依親身分若要進一步轉為定居、設籍，通常還得符合婚姻關係存續一定年限等條件，時間與資格都非短期內能解決，對仍在服刑中的 Toyz 來說，變數仍多。

而針對結婚爆料，篠崎泫則是透過經紀人回應：「之後有好消息會跟大家說。」