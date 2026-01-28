Toyz疑與篠崎泫結婚！她小腹隆起遭誤會懷孕 經紀人回應引關注

Toyz於2024年5月入監服刑，傳出與篠崎泫在獄中登記結婚，篠崎泫日前再度因小腹微凸引發懷孕揣測，經紀人已出面否認。（圖／翻攝自IG，hsyan0625、@toyzlol，下同）

知名香港實況主Toyz（劉偉健）因涉及販售大麻菸彈案件，於2024年遭判刑4年2月定讞，並自同年5月起在台中監獄服刑。近日，Toyz與女星篠崎泫傳出已在獄中完成婚姻登記，消息一出，引發外界廣泛關注。另有網友也重新關注篠崎泫近期在社群媒體上的近照，有人指出她小腹微微隆起，質疑是否懷孕。對此，篠崎泫經紀人明確否認，強調：「不可能耶！凍卵療程是要確定沒有懷孕才能進行。」

篠崎泫曾公開Toyz獄中寫給她長達80頁的手寫信，展現兩人深厚感情。

根據《鏡週刊》與《ETtoday新聞雲》報導，有消息指出Toyz與篠崎泫已在服刑期間低調完婚。Toyz身為香港籍人士，若婚訊屬實，除擁有「台灣女婿」身分外，也可能免於出獄後遭驅逐出境。對於婚姻傳聞，篠崎泫經紀人僅回應：「之後有好消息會跟大家說」，態度保留而未正面證實。

隨著結婚傳聞發酵，網友也重新關注篠崎泫近期在社群媒體上的近照，有人指出她小腹微微隆起，質疑是否懷孕。對此，篠崎泫經紀人明確否認，強調：「不可能耶！凍卵療程是要確定沒有懷孕才能進行。」先前篠崎泫曾俏皮在社群平台說出「其實我懷孕了」，讓粉絲一度驚訝，隨後才澄清是正在進行凍卵計畫，並拍攝影片紀錄過程分享給粉絲。

篠崎泫凍卵時期挺著大肚子。（圖／翻攝自YT，篠崎泫Hsyan Hsiaochi）

此外，2023年8月篠崎泫也曾因腹部微凸而被懷疑懷孕，當時她解釋自己一週未排便，加上體質容易腹脹，才會讓外觀產生誤會，無奈地表示：「天啊，我到底要被誤會懷孕幾次？」如今懷孕傳聞再起，經紀人再次出面澄清，強調相關猜測毫無根據。

Toyz與篠崎泫交往近兩年，感情穩定。Toyz服刑期間曾頻繁寫信給女友，甚至寫下長達80頁的手寫信，篠崎泫開玩笑說「照這樣下去，可能出成〈哈利波特〉了」。她也透露，Toyz將探監時段全數留給她，並將事業交由她協助打理，可見雙方關係緊密。儘管外界對婚訊與未來動向高度關注，當事人目前仍未正面回應。

