Toyz篠崎泫爆密婚！疑懷孕曬「小腹微凸照」回應了

被稱為「流量鬼才」的直播主Toyz（劉偉健），過去因涉毒遭判4年2個月有期徒刑，並在2024年入獄服刑，入獄前更是認愛32歲女星篠崎泫，不過由於Toyz為香港籍，因此出獄後有機會遭到遣返，不少人都猜測他會與篠崎泫結婚，來避免遭驅逐出境。沒想到今（28）日就被爆初他已悄悄在獄中與篠崎泫完成結婚登記，篠崎泫「肚子變大」疑似有喜的畫面也隨之曝光。

根據《鏡週刊》報導，從篠崎泫友人的消息指出，原來已在台中監獄服刑近2年的Toyz，已經悄悄在獄中跟篠崎泫登記結婚。依據《刑法》第95條規定，外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於執行完畢後驅逐出境，若香港籍的Toyz與台灣國籍的篠崎泫結婚，身分將轉變為「台灣配偶」，這將成為他出獄後，免於遣返香港的有力保障，篠崎泫本人也做出回應，表示「之後有好消息會跟大家說」。

Toyz傳出已在獄中跟篠崎泫登記結婚。（圖／翻攝自Toyz臉書）





篠崎泫突曬「肚肚微凸照」！本人驚喊「大到不可李毓芬」





除了Toyz結婚的消息引發關注外，令人更感到驚奇的是，篠崎泫27日更透過IG限時動態曬出「肚子微凸」的照片，只見她對著鏡子自拍，手輕撫著自己的肚子，看得出有變大的模樣，她本人更是直喊「肚子已經大到不可李毓芬」，雖然是篇業配文，但仍引發外界關注。

篠崎泫27日曬出「肚子微凸」的照片，引發關注。（圖／翻攝自IG ＠hsyan0625）





篠崎泫曾拍片喊「我懷孕了」！背後真相曝光





此外，過去篠崎泫也經常曬出自己肚子凸起的畫面，過去甚至曬出影片表示「今天要跟大家分享一個非常重大消息，那就是『其實我懷孕了？！』」接著畫面便帶到她挺著大肚子的畫面，表示自己肚子裡有滿滿的寶寶們，透露自己去做了「凍卵」。如今與Toyz傳出喜訊，外界震驚的同時，也紛紛替兩人感到欣慰。





篠崎泫曬出自己大肚子的畫面，高喊「其實我懷孕了？！」。（圖／翻攝自IG ＠hsyan0625）





