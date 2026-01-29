Toyz要篠崎泫寄裸照讓他DIY！女方6字發聲

娛樂中心／張予柔報導



被稱為「流量鬼才」的直播主Toyz（劉偉健），過去因涉毒遭判4年2個月有期徒刑，並在2024年入獄服刑。近日有消息指出，Toyz與女友篠崎泫在監獄內完成結婚登記，正式成為台灣女婿，兩人的戀情在服刑期間依舊維持熱烈互動，引發網友關注與討論。









根據網路流傳畫面，Toyz入獄前曾在直播中向女友篠崎泫示愛，並公開提出希望對方寄送性感照片「陪伴服刑生活」。（圖／翻攝自Toyz臉書、IG ＠hsyan0625）

根據網路流傳影片顯示，Toyz在入獄前曾在直播中公開向篠崎泫表達愛意，並當眾提出希望女友在他服刑期間寄送3張裸露的照片，以「排解寂寞」並在獄中感到有面子。篠崎泫當時不僅沒有避談，甚至在留言中幽默回問「需要很大張嗎？」Toyz則以曖昧語氣回答「不用，我會告訴妳 size」，兩人互動引發網友熱議，不少人對這段公開曖昧留言表示驚訝。





據悉，Toyz（右）服刑期間頻繁寫信給女友，篠崎泫（左）曾曬出多達80頁的手寫信，笑稱「再寫下去都能出成哈利波特」。（圖／翻攝自Toyz臉書、IG ＠hsyan0625）

據了解，Toyz在獄中經常寫信給女友，篠崎泫曾公開一封多達80頁的手寫信，表示「照這樣下去，可能出成哈利波特了」。此外，Toyz也將所有探監時間都留給女友，並將事業交由對方管理，可見感情非常的好。對於兩人低調完成結婚登記，篠崎泫經紀人僅回應「之後有好消息會跟大家說」。消息曝光後，再度引起網友熱烈討論。

篠崎泫傳出已和Toyz登記結婚。（圖／翻攝自IG ＠hsyan0625）

