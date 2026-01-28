即時中心／林韋慈報導

香港籍網紅Toyz（劉偉健）因販售大麻菸彈案遭判刑，目前在台中服刑，至今已關押約1年9個月。今（28）日週刊爆料指出，Toyz已與台灣女友篠崎泫在獄中完成結婚登記，正式成為「台灣女婿」。據傳，兩人選擇在服刑期滿前登記結婚，關鍵動機在於，讓Toyz出獄後可依親申請居留，以免遭驅逐出境、遣返香港。對此，篠崎泫並未正面否認，僅低調回應「之後有好消息會跟大家說」。

依據《刑法》第 95 條規定，外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑期執行完畢後驅逐出境。不過，若Toyz與具中華民國國籍的篠崎泫結婚，其身分將轉為「台灣配偶」，確實可能是免於遣返的考量因素之一。至於獄中如何完成結婚登記，實務上，受刑人若無法親自前往戶政事務所，可向戶籍地戶政事務所申請預約，由戶政人員入監確認雙方結婚意思表示並完成登記程序。

不過，香港人與台灣人結婚，一般情況下，港籍人士須返回香港，向婚姻登記事務處申請「無結婚紀錄證明書」，先在網路登記後，再由本人或經授權的代理人親自領取文件。該文件取得後，尚須送交「台北經濟文化辦事處（香港）」辦理驗證，且驗證後文件有效期限僅30天。

依《港澳條例》規定，即使Toyz透過他人協助取得單身證明，並在律師、戶政及監所配合下完成獄中結婚，未來若欲依「港澳配偶居留」身分申請在台居留，實務上仍面臨高度審查門檻。移民署審核時，將重點檢視是否涉及重大刑案、是否存在公共安全疑慮，以及是否有「假結婚」之虞，通常也會要求提出「良民證」（無犯罪紀錄證明）。

Toyz從香港街頭少年，一路走到電競世界冠軍、知名實況主與流量YouTuber，再捲入詐賭與販售毒品風波，如今尚在服刑，人生經歷多有波折。即便婚姻能為其出獄後的居留申請增添籌碼，最終是否能順利留台，仍有待觀察。





《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／Toyz蹲1年9個月爆獄中完婚 「港澳配偶居留」恐非護身符

