Toyz遭爆結婚了！服刑期間娶篠崎泫 最快11月出獄有望不被驅逐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
香港籍網紅Toyz（劉偉健）2021年因透過網路販售二級毒品大麻菸彈，遭到判刑4年2個月定讞，並於2024年5月16日入獄，而服刑至今已超過1年9個月的他，如今被爆出已經與女友篠崎泫登記結婚，升格為人夫。
由於Toyz香港籍的身份，據中華民國《刑法》第95條規定：「外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。」不過今（28）日《鏡週刊》報導指出，Toyz已經在獄中與篠崎泫登記結婚，因此他有望藉由與女方結婚獲取我國身分，確保在出獄後不會被驅逐出境。
據悉，受刑人若在獄中結婚，並且表現良好可以享有一些福利，不只有機會在專設懇親宿舍中和另一半或直系親屬同住，而部分監所還有提供配置冷氣、衛浴及電視的獨立套房，且通常每月一次，每次最多可住7天。不過，針對以上結婚的傳言，篠崎泫僅回應：「之後有好消息會跟大家說。」
其實Toyz跟篠崎泫在正式在一起前，傳過多次緋聞，還被不少捕捉到兩人互動曖昧，包括同款鞋子、手機殼等，而Toyz還曾在直播中喊話：「要養篠崎泫一輩子。」但兩人卻始終沒有坦承戀情，直到Toyz入獄前才正式認愛。
◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
