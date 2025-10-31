Toyz開鞭！推「小王秘蜜粿果綠」調侃粿粿偷吃王子 開賣秒爆紅掀網戰

「王子」邱勝翊與已婚人妻粿粿不倫，拾汣茶屋緊貼時事話題推出新飲品「小王秘蜜粿果綠」，掀起討論。（翻攝自拾汣茶屋、粿粿IG）

網紅Toyz（劉偉健）因涉賣大麻菸彈入獄服刑，不過經營的手搖飲品牌拾汣茶屋再出招，緊貼時事話題推出新飲品「小王秘蜜粿果綠」，全台門市同步開賣，售價一杯65元，消息曝光，引發網友暴動笑喊「Toyz式幽默」喝爆，但王子、粿粿的粉絲可氣壞了。

「王子」邱勝翊淪為小王，被范姜彥豐公開指控不倫妻子粿粿（江瑋琳），王子第一時間坦承「超過了朋友間應有的界線」，如今更傳出粿粿住進邱勝翊家，風波持續延燒之際，Toyz經營的手搖飲品牌拾汣茶屋也跟上時事，推出新飲品「小王秘蜜粿果綠」，名稱明顯影射王子與粿粿的新聞話題，主打「甜而不膩秘藏蜂蜜」「雙重爽Q」，文案大玩諧音與嘲諷，強調由「最會亂調的員工小王精心設計」，希望消費者能「一起甜甜度過秘蜜的夜晚」。

「小王秘蜜粿果綠」商品曝光，隨即掀起高度關注，讓大票網有笑喊「建議搭配草仔粿和王子麵食用」「不愧是拾汣，準時開臭」「真的是最狂飲料店」「吃瓜第一品牌」肯定品牌反應速度與話題行銷手法；但也有粉絲氣炸紛紛批評，「雖然他們不對，但這樣的行銷手法不行耶！傻眼」「除了消費明星的八卦以外，還有別的行銷手法嗎？」「好噁的行銷手法」「不厭女不會行銷的品牌，笑死」。

事實上，Toyz經營的拾汣茶屋創意十足，新品每每都運用時事行銷，包含先前為館長推出的「橙芝汗」、百萬YT愛莉莎莎「愛荔殺殺」、把他打到破頭的鍾培生「中焙生乳紅茶」等，今年3月也為即推出「張家檸檬綠茶」，事後家寧媽媽曾淑惠卷款事件又推出「清茶珍淑薈」，如今再創意推出「小王秘蜜粿果綠」，掀起熱議。

