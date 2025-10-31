Toyz飲料店出「小王秘蜜粿果綠」調侃粿粿王子 一沐日拒跟風消費當事人

范姜彥豐（左男）指控粿粿出軌王子（右男）。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

女星粿粿（江瑋琳）遭丈夫范姜彥豐爆料婚變，男藝人王子（邱勝翊）坦承「超越朋友應有的界線」，引發各界熱議。對此，由網紅Toyz（劉偉健）經營的飲料店「拾汣茶屋」再次搭上時事，推出新品「小王秘蜜粿果綠」；手搖飲店「一沐日」則因曾販售「草仔粿奶茶」被點名，而官方的高情商回覆也讓網友讚翻。

「拾汣茶屋」於在社群平台宣傳，30日正式推出新品「小王秘蜜粿果綠」，售價一杯65元，主打「甜而不膩秘藏蜂蜜」、「椰果+粉粿，雙重爽Q」，且是由員工小王精心設計，希望消費者能「一起甜甜度過秘蜜的夜晚」，更強調「簡直是全明星都在同一杯」。

拾汣茶屋推出新品。（圖／翻攝自拾汣茶屋Threads）

文章一出，不少網友紛紛在底下留言，「不厭女不會行銷的品牌」、「什麼噁心行銷」、「要怎麼同時沒有性別意識又沒有美感，只會用這種沒品的方式蹭，到底是有多缺錢」、「落井下石的品牌，有天也會被落井下石」、「不消費八卦不會行銷嗎？這不是幽默有趣，是沒底線」。

也有人認為，「奇怪了，這家飲料店從以前就是靠緊跟時事取飲料名的，這次男女的代稱都有在名字裡面蠻平衡的阿，關厭女什麼事？」、「當初張家檸檬綠茶的時候怎麼沒有人出來反對」、「有誰可以分析一下之前賣橙汁汗和中培生怎麼都沒有人出來說厭男？

另外，「一沐日」因曾推出「草仔粿奶茶」，被網友打趣道「原來是先知」、「建議可以學拾汣茶屋」、「麻煩來一些超有梗的飲料名稱」，而官方迅速做出回應稱「不是先知，也不希望大家拿這個話題開當事人玩笑」、「這不是我們的行銷方式」、「各位不要再幫我們創造新品了！請把空間留給我們研發部，謝謝」。

一沐日回應網友。（圖／翻攝自Threads）

貼文曝光後，許多鄉民也大讚「不要再開什麼草仔粿的玩笑了，難聽死了」、「為小編的性平觀念加分，請厭女的噁人滾開好嗎」、「為了這個聲明，覺得今天該破戒來喝個手搖飲了」、「貴團隊是全台社群編輯應該看齊的典範，站穩自己的品牌定位、不和與品牌無關的的八卦起舞」、「真的不要再拿自己覺得有趣的嘲諷來當品牌行銷，家務事被搬上檯面，不管誰對錯，請不要羞辱女性」、「雖然對這個僅是『表現正常』就值得感謝的世界感到傷心憤怒，但謝謝一沐日」。

