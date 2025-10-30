Toyz飲料店火速賣「小王秘蜜粿果綠」調侃：全明星都在同一杯

生活中心／賴俊佑報導

拾汣茶屋火速開賣「小王秘蜜粿果綠」。(圖／翻攝自拾汣茶屋Threads)

前啦啦隊女星粿粿(江瑋琳)遭老公范姜彥豐踢爆婚內出軌，棒棒堂男星王子(邱勝翊)則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈；前電競選手、網紅Toyz開設的飲料店「拾汣茶屋」搭話題，今日火速上架隱藏版飲品「小王秘蜜粿果綠」，掀起熱烈討論。

拾汣茶屋搭話題火速開賣「小王秘蜜粿果綠」

拾汣茶屋過去曾推出「張家檸檬茶」、「中焙生乳紅茶」、「愛荔殺殺」、「橙芝汗」等話題飲品，而粿粿、范姜彥豐婚變事件爆發時，就有網友敲碗拾汣茶屋跟上話題，拾汣茶屋果然在今日起全台門市火速上架「小王秘蜜粿果綠」，商品介紹寫到由最會亂調的員工小王精心設計，蜂蜜綠搭配椰果、粉粿，「今天就喝得到！一起甜甜渡過秘蜜的夜晚」、「簡直是全明星都在同一杯」。

商品資訊曝光，網友們回應「不愧是拾汣，準時開臭」、「椅哥精神！真的是最狂飲料店」、「怎麼沒有草阿粿」、「Toyz的精神還在輸出」、「吃瓜第一品牌」，但也有網友表示「我是覺得該學學一沐日」、「很跟上時事但內容物我不喜歡」。

「草仔粿奶茶」被說是先知，一沐日表示「不希望開當事人玩笑」。（圖／翻攝自Threads）

「草仔粿」被說是先知 一沐日則表示不希望開當事人玩笑

另一家手搖飲品牌一沐日被網友留言「一沐日＝渣，之前有出過草仔粿奶茶，原來是先知啊！」對此一沐日回應，「不是先知，也不希望大家拿這個話題開當事人玩笑」；針對有其他網友敲碗諧音梗飲料名，一沐日表示，「這不是我們的行銷方式，謝謝你。」並強調「各位不要再幫我們創造新品了，請把空間留給我們研發部，謝謝。」被網友狂讚「支持有性平意識的小編，支持不同流合污的優質品牌一沐日」、「為了這個聲明，覺得今天該破戒來喝個手搖飲了」。

