Toyz飲料店突推新品 王子粿粿粉絲見名稱暴怒 網笑：坐牢也能輸出

粿粿驚爆婚內出軌王子，震驚娛樂圈與粉絲。（圖／資料照）

因涉毒而入獄的前電競選手、遊戲實況主Toyz（本名劉偉健）目前還在服刑中，但近日藝人粿粿遭踢爆婚內出軌王子（邱勝翊），引發軒然大波，Toyz創立的手搖飲料店「拾汣茶屋」無預警推出新飲品，王子與粿粿的粉絲，以及女權人士看到名稱後氣炸狂罵，網友則笑翻「不愧是麻椅，坐牢也能輸出」。

拾汣茶屋30日在社群平台宣布推出限定隱藏版的新飲品「小王秘蜜粿果綠」，還在下方揶揄「拾汣茶屋最會亂調的員工小王精心設計，甜而不膩秘藏蜂蜜，椰果加上粉粿雙重爽Q！好吃不黏牙，簡直是全明星都在同一杯」。背景圖的卡通人物外型也明顯是「致敬」王子與粿粿，全門市皆有販售。

不少王子與粿粿粉絲炸鍋，還有許多女權人士開罵：「不厭女不會行銷的品牌，笑死」、「請問貴店除了消費明星的八卦以外還有其他行銷手法嗎」、「有夠可悲」、「一沐日不想賺的錢，拾汣茶屋跪在地上撿」、「落井下石的品牌，有天也會被落井下石」、「噁心，沒格調，拿別人感情事落井下石當有趣」、「老闆這麼沒品沒格調，飲料會多好喝？」

但也有人反擊：「整串女權沒看到一個講出為什麼這篇哪裡厭女」、「女權比男人的弟弟都還敏感」、「自助餐吃起來」、「一堆聖人，誰的粉絲直接說啦」、「請注意本文章留言區將會出現大量女權雙標台女」、「男的一起罵然後說厭女，有人可以解釋這啥邏輯嗎」、「當事人親友團來護航囉」、「可以罵他們蹭明星八卦來行銷，但罵厭女是」、「這叫厭女？名字明明有王子，還是出軌女方都沒有錯？雙標」。

其他網友則揶揄：「不愧是椅子，在牢中也能緊跟時事」、「坐牢也能輸出的男人」、「世界賽老李還在輸出，我們也有牢裡還在輸出，太狠了」、「你敢出我就敢買」、「建議搭配草仔粿和王子麵食用」、「留言比飲料好笑XD」。

