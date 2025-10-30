Toyz飲料推「小王秘蜜粿果綠」！玩諧音狠酸粿粿王子 網掀兩派論戰

記者王培驊／綜合報導

Toyz自創品牌拾汣茶屋推出「小王秘蜜粿果綠」掀起網友討論。(圖／翻攝自拾汣茶屋Threads)

藝人粿粿與丈夫范姜彥豐的婚姻風波持續延燒，棒棒堂男星王子（邱勝翊）被指介入其中，事後他也公開道歉，坦言「超過了朋友間應有的界線」。話題延燒之際，YouTuber Toyz（劉偉健）旗下的手搖飲品牌「拾汣茶屋」再度緊貼時事，於今日推出新飲品《小王秘蜜粿果綠》，全台同步開賣，一杯售價65元。

這款飲品名稱明顯影射近期的王子與粿粿事件，以綠茶為基底，搭配粉粿與椰果兩種配料，主打「甜而不膩秘藏蜂蜜」、「雙重爽Q」；官方文案更寫道「拾汣茶屋最會亂調的員工小王精心設計」、「一起甜甜渡過秘蜜的夜晚」，藉諧音與暗喻創造話題。

拾汣茶屋配合時事推出「小王秘蜜粿果綠」。(圖／翻攝自拾汣茶屋Threads)

拾汣茶屋過去就以「時事命名」引起關注，曾因YouTuber Andy與家寧爭議推出《張家檸檬綠茶》，家寧母親曾淑惠爭議則推出《清茶珍淑薈》，甚至還有《愛荔殺殺》、《橙芝汗》等飲品。不分性別、全面開酸的風格，也讓粉絲笑稱是「Toyz式幽默」。

不過，這次的新飲品也再次掀起爭議。部分網友批評品牌消費八卦，留言寫道：「不厭女不會行銷的品牌，笑死」、「一沐日不想賺的錢，拾汣茶屋跪在地上撿」、「除了消費明星的八卦以外，還有別的行銷手法嗎？」也有人酸：「建議搭配草仔粿和王子麵食用。」

但也有不少人替品牌說話，認為命名中性、創意十足，「這次男女代稱都有在名字裡面，蠻平衡的啊」、「這品名沒有性暗示，也沒看出厭女哪裡來」、「是覺得外遇女生就一定是弱勢方嗎？」甚至有人笑說：「不知道下一款會不會出逃兵飲料，Toyz梗要跟好跟滿！」

相較之下，另一家手搖飲品牌「一沐日」也因先前推出《草仔粿奶茶》被網友戲稱「先知」，但官方隨即澄清「不是先知，也不希望大家拿當事人玩笑」，強調拒絕消費個人事件，獲得不少網友讚賞「展現性平意識」。兩家品牌的不同態度，也讓網路上出現兩極討論。一派認為拾汣茶屋只是幽默行銷、貼近時事；另一派則認為消費婚姻風波與私領域過於不妥。目前拾汣茶屋尚未回應外界討論，不過該款《小王秘蜜粿果綠》也已掀起網友激烈討論。

