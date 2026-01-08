TP-Link CES 2026 展出 Wi-Fi 8 技術與 Aireal AI 助手，三款 Tapo 智慧家庭新品同步在台上市

TP-Link 在 CES 2026 展會中，展示新一代 Wi-Fi 8（802.11bn）無線技術的實際連線成果，並同步發表首款語音 AI 助手 Aireal，勾勒出品牌對下一階段網路與智慧家庭整合的發展方向。現場展示顯示，Wi-Fi 8 著重於連線穩定度、多裝置協同與低延遲表現，而非單純追求速度提升。

TP-Link 指出，Wi-Fi 8 的設計核心在於改善真實使用情境中常見的網路不穩定問題，包括多裝置同時連線、影音串流中斷與延遲狀況。隨著 4K、8K 影音、XR 應用與智慧家庭設備數量持續增加，無線網路的可靠性逐漸成為關鍵條件。品牌也規劃於 2026 年起，陸續推出支援 Wi-Fi 8 的相關產品，將新技術導入消費與企業市場。

除了網路技術本身，TP-Link 此次另一項重點為 AI 助手 Aireal 的亮相。Aireal 以自然語言互動為基礎，讓使用者能透過對話方式管理 Wi-Fi 設定、居家安全與各類智慧家庭裝置。相較以往需要在多個 App 之間切換操作，Aireal 嘗試將複雜設定轉化為直覺溝通，降低操作門檻。

在功能設計上，Aireal 不僅負責接收指令，也強調對「事件」的理解能力。例如在居家監控情境中，使用者可直接詢問特定時間或事件，系統便能快速定位相關畫面，減少翻找錄影的時間成本。同時，Aireal 也支援跨產品整合，讓不同類型的智慧家庭裝置能依照情境自動協作。

針對通知過多與網路卡頓等長期痛點，Aireal 也加入訊息整併與網路判斷機制，將重複或相近的提醒彙整為重點摘要，減少干擾。在網路管理方面，系統會依照裝置與使用行為的重要性，自動分配頻寬資源，在使用者察覺異常前進行調整，維持影音串流、視訊會議與遊戲連線的穩定度。

在台灣市場布局上，TP-Link 同步推出多款 Tapo 系列新品，持續擴大智慧家庭生態系。其中，首度在台上市的戶外雙鏡頭旋轉式防護攝影機 Tapo C545D，結合廣角與可旋轉鏡頭設計，兼顧大範圍監控與細節追蹤，改善傳統攝影機在視角與清晰度之間的取捨問題。該產品也支援 AI 智慧追焦與多種夜視模式，並提供有線網路連接選項，以因應戶外環境的穩定需求。

同時登場的戶外旋轉式攝影機 Tapo C560WS，主打 4K 解析度與高像素表現，並支援 Wi-Fi 6 連線，強調影像細節與傳輸穩定性。內建的 AI 辨識功能可區分人、車與寵物，並支援裝置端人臉辨識，協助使用者快速判斷來訪者身分，鎖定對影像品質有較高需求的使用族群。

在智慧清潔領域，TP-Link 也推出旗艦掃拖機器人 Tapo RV50 Pro Omni。該產品具備 15,000 Pa 吸力，並搭配智慧拖地技術與全自動化基座，可進行熱水洗布與暖風烘乾，降低異味與細菌滋生風險。透過雙雷射避障設計，即使在家具配置較為複雜的空間中，也能維持穩定的清潔路徑與覆蓋率。

從 Wi-Fi 8 技術展示、Aireal AI 助手的推出，到多款 Tapo 新品在台上市，TP-Link 在 CES 2026 所呈現的發展方向，顯示其持續將網路設備、智慧安防與家電整合為單一系統的企圖心。未來智慧家庭的關鍵，或許不只在於裝置數量多寡，而在於系統是否能真正理解使用者的生活節奏，並在背後自動完成必要的調整。

